#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.17
576.63
6.38
Оқиғалар

Қазақстанда жұқпалы аурулар қаупі жоғары өңірлер аталды

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 13:14 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 20 ақпанда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Сархат Бейсенова елімізде инфекциялардың таралуы неге байланысты екенін және табиғи ошақтық аурулар қай өңірлерде жиі тіркелетінін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, вакцинаның көмегімен алдын алуға болатын инфекциялар бойынша көпжылдық динамиканы алғанда, мұндай аурулар еліміздің барлық өңірінде тіркелуі мүмкін.

"Бұл, ең алдымен, нысаналы топтағы балаларды вакцинациялаумен қамту деңгейіне байланысты. Егер қамту деңгейі төмендесе, ауру барлық өңірде тіркелуі ықтимал", – деді спикер.

Сонымен қатар табиғи ошақтық инфекциялар көбіне бірдей өңірлерде тіркеледі. Олар кене энцефалитінің табиғи ошақтарының болуымен байланысты.

Мұндай өңірлерге:

  • Шығыс Қазақстан облысы,
  • Алматы,
  • Алматы облысы,
  • Солтүстік Қазақстан облысы,
  • Ақмола облысының жекелеген аудандары жатады.

Сондай-ақ конго-қырым геморрагиялық қызбасының табиғи ошақтары төрт өңірде анықталған.

Олар:

  • Қызылорда облысы,
  • Жамбыл облысы,
  • Түркістан облысы,
  • Шымкент қаласы.

Бұл ауру негізінен аталған өңірлерде тіркеледі және маусымдық сипатқа ие.

Еске салайық, 2025 жылғы 9 ақпанда Қазақстанда шекарадағы бақылау күшейтілгені хабарланған болатын. Бұл Оңтүстік-Шығыс Азияның бірқатар елдеріндегі эпидемиологиялық ахуалдың күрделенуіне байланысты қабылданған шара.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Енді АҚШ пен Еуропадан әкелінетін дәрі-дәрмектер Қазақстанға жылдам жетеді
14:20, 03 маусым 2025
Енді АҚШ пен Еуропадан әкелінетін дәрі-дәрмектер Қазақстанға жылдам жетеді
Қазақстанда неліктен онкологиялық аурулар саны өсуде – дәрігердің түсініктемесі
13:40, 10 маусым 2025
Қазақстанда неліктен онкологиялық аурулар саны өсуде – дәрігердің түсініктемесі
Қазақстанда мұнай, газ және алтын қоры қанша жылға жетеді
14:11, 13 ақпан 2026
Қазақстанда мұнай, газ және алтын қоры қанша жылға жетеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
13:04, Бүгін
"Хамзат скучный": претендент на пояс UFC сделал дерзкое заявление в адрес Чимаева
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
12:43, Бүгін
Что "Барыс" противопоставит сегодня "Шанхайским Драконам" в КХЛ
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
12:28, Бүгін
"Кошмар" в весе Рахмонова хочет устроить бой года
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
12:05, Бүгін
Овечкин ответил на вопрос о продлении истекающего контракта с "Вашингтоном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: