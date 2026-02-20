Қазақстанда жұқпалы аурулар қаупі жоғары өңірлер аталды
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 20 ақпанда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Сархат Бейсенова елімізде инфекциялардың таралуы неге байланысты екенін және табиғи ошақтық аурулар қай өңірлерде жиі тіркелетінін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, вакцинаның көмегімен алдын алуға болатын инфекциялар бойынша көпжылдық динамиканы алғанда, мұндай аурулар еліміздің барлық өңірінде тіркелуі мүмкін.
"Бұл, ең алдымен, нысаналы топтағы балаларды вакцинациялаумен қамту деңгейіне байланысты. Егер қамту деңгейі төмендесе, ауру барлық өңірде тіркелуі ықтимал", – деді спикер.
Сонымен қатар табиғи ошақтық инфекциялар көбіне бірдей өңірлерде тіркеледі. Олар кене энцефалитінің табиғи ошақтарының болуымен байланысты.
Мұндай өңірлерге:
- Шығыс Қазақстан облысы,
- Алматы,
- Алматы облысы,
- Солтүстік Қазақстан облысы,
- Ақмола облысының жекелеген аудандары жатады.
Сондай-ақ конго-қырым геморрагиялық қызбасының табиғи ошақтары төрт өңірде анықталған.
Олар:
- Қызылорда облысы,
- Жамбыл облысы,
- Түркістан облысы,
- Шымкент қаласы.
Бұл ауру негізінен аталған өңірлерде тіркеледі және маусымдық сипатқа ие.
Еске салайық, 2025 жылғы 9 ақпанда Қазақстанда шекарадағы бақылау күшейтілгені хабарланған болатын. Бұл Оңтүстік-Шығыс Азияның бірқатар елдеріндегі эпидемиологиялық ахуалдың күрделенуіне байланысты қабылданған шара.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript