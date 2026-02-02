Абай облысында тұтқын өзінің камераласын өлтірді
Абай облысындағы қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелердің бірінде қақтығыс барысында сотталғандардың бірі екіншісіне дене жарақатын тигізіп, нәтижесінде жәбірленуші қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚАЖК баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, камерадағы екі сотталғанның арасында жанжал шыққан.
"Аталған факті бойынша "Адам өлтіру" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті УҰИ-ға қамалды",- деп мәлімдеді Қазақстан ІІМ ҚАЖК өкілі Гүлжан Әбдіғалиева.
Белгілі болғандай, қазіргі уақытта тергеу мен тексеру жүргізілуде.
"Мекемедегі жағдай тұрақты. Тергеу барысы ҚАЖК басшылығының бақылауында",- делінген ақпаратта.
