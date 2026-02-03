ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті қылмыстық орта өкілін ұстағанын хабарлады
Сурет: ҚР ҰҚК баспасөз қызметі
Шымкентте қылмыстық орта өкілі ұсталды. Бұл туралы 2026 жылғы 3 ақпанда ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (ҰҚК) баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
ҚР ҰҚК таратқан ресми хабарламасында былай деп жазылған:
"2026 жылғы 2 ақпанда Алматы қаласында Шымкент бойынша ҚР ҰҚК Департаменті қалалық прокуратураның үйлестіруімен қылмыстық орта өкілі "Т"-ны ұстады. Аталған тұлға аса ірі көлемде бопсалауға күдікке ілінді. Ұсталған адам уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Осы іс аясында биылғы қаңтар айында Шымкентте оның екі серігіне қатысты заңсыз әрекеттердің жолы кесілді", – делінген хабарламада.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті қосымша мәлімет ретінде алдын ала тергеу жүріп жатқанын атап өтті.
"Басқа ақпарат ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді", – деп түйіндеді ҰҚК баспасөз қызметі.
