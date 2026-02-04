Қарағанды облысында полиция кәсіпкердің ақшасын алаяқтардан сақтап қалды
Жәбірленушінің айтуынша, оған өзін салық қызметінің инспекторы деп таныстырған әйел адам қоңырау шалған. Ол кәсіпкердің салықтық есеп тапсыру мерзімі аяқталғанын айтып, мерзімді ұзарту үшін 1414 нөмірінен келген СМС-кодты хабарлау қажеттігін жеткізген.
Алаяқтықты аңғармаған азамат кодты айтқан.
"Мен жеке кәсіпкер болғандықтан, бұл жұмысқа қатысты мәселе деп қабылдадым. Сөйлесу барысында асықтырып, сенімді түрде сөйлеген соң күмәнданбадым", — деді жәбірленуші.
Арада уақыт өткен соң оған өзін ХҚКО қызметкері ретінде таныстырған тағы бір әйел хабарласып, СМС-кодтың үшінші тұлғаларға берілгенін және алаяқтардың оның атына несие рәсімдеп жатқанын айтқан.
"Заңсыз әрекеттердің алдын алу" мақсатында оған "киберқауіпсіздік мамандары" хабарласатынын айтып, олардың нұсқауларын бұлжытпай орындау қажеттігін ескерткен.
Жалған мамандардың нұсқауларын орындаған жәбірленуші кешке дейін олардың талаптарын орындаған. Соның салдарынан азаматтың шотынан алаяқтар көрсеткен есепшотқа 1 800 000 теңге аударылған. Сонымен қатар оның жеке кәсіпке арналған шотынан банктердің бірі арқылы 9 000 000 теңге көлемінде несие рәсімделген.
"Олар үнемі ақшамды сақтап қалуға көмектесіп жатқанын айтты. Тек кешке жақын туыстарыма болған жайтты айтып берген соң ғана алаяқтардың құрбаны болғанымды түсіндім", — деп атап өтті жәбірленуші.
Оқиғадан кейін азамат бірден полицияға жүгінген. Аталған дерек бойынша киберқауіпсіздік бөлімшесінің қызметкерлері оқиғаны жедел түрде (Антифрод-орталық( платформасында тіркеп, тиісті шаралар қабылдады.
Нәтижесінде банк шоттары уақытылы бұғатталып, 9 млн теңге көлеміндегі несие қаражаты толық сақталды. Бұған дейін аударылған 1 млн 800 000 теңге жәбірленушіге қайтарылды. Осылайша алаяқтық әрекеттердің жолы кесіліп, материалдық шығынның алдын алынды. Полиция азаматтарды сақ болуға шақырып, мемлекеттік органдар, банктер және ХҚКО ешқашан СМС-код сұратпайтынын еске салады.