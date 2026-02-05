#Халық заңгері
Оқиғалар

Қазақстандықтар алтын кені бар учаскені заңсыз игеріп, тергеуге ілікті

Түркістан облысының Созақ ауданында бір топ адам құрамында алтыны бар учаскелерді тиісті рұқсат құжаттарынсыз игерген, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 13:39 Сурет: pexels
Түркістан облысының Созақ ауданында бір топ адам құрамында алтыны бар учаскелерді тиісті рұқсат құжаттарынсыз игерген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік прокуратураның 2026 жылғы 5 ақпандағы мәліметінше, 12 адам рұқсатсыз, экологиялық заңнама талаптары мен өнеркәсіптік қауіпсіздік нормаларын бұза отырып, шамамен 451 грамм алтынды заңсыз өндірген.

"Аталған деректер бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 295-1-бабының 1 және 3-бөліктерінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілерімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдіктілерге қатысты қажетті тергеу әрекеттері жүргізілді. Олардың бесеуіне үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды", – делінген хабарламада.

Прокуратура заңсыз пайдалы қазбаларды өндіру экологияға елеулі зиян келтіретінін, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан тигізетінін және қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертті.

Аталған құқық бұзушылық үшін күдіктілер 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.

Айта кетейік, Қостанай облысында марганец кенін заңсыз өндірген ер адам 5 жыл 4 айға сотталған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
