Шымкент қаласының полиция департаментіне жаңа басшы тағайындалды
2026 жылғы 5 ақпанда министр Ержан Сәденов оны қызметтік құрамға жұмыс сапарындағы кеңес барысында таныстырды.
Министр атап өткендей, полиция генерал-майоры Мұхтар Қожаев айтарлықтай басқарушылық және тергеушілік тәжірибеге ие, тергеушіден бастап орталық аппарат департаментінің басшысына дейінгі жолдан өткен.
Жаңа басшылық алдында тұрған негізгі міндеттер белгіленіп, мегаполистегі қылмыстық ахуалға байланысты министрдің алаңдаушылығы жеткізілді.
Мұхтар Жұмабайұлы Қожаев 1977 жылы дүниеге келген. Ол ҚР ІІМ Алматы құқық институтын тәмамдаған.
Еңбек жолын Ақтаудағы тергеуші лауазымынан бастаған. Әртүрлі жылдары Ақтау қаласы ішкі істер басқармасының тергеу бөлімін басқарған; Маңғыстау облысы ІІД аудандық бөлімдері мен басқармаларын басқарған; Қостанай облысы Полиция департаментінің орынбасары қызметін атқарған.
2018–2023 жылдары – ІІМ Тергеу департаментінің орынбасары. 2023 жылғы желтоқсаннан бері – ІІМ Тергеу департаментінің бастығы.
Еске салсақ, Ұлттық құрылтай барысында Президент Шымкент қаласындағы соңғы оқиғаларға байланысты ІІМ-не тапсырмалар берген болатын. Қызметтік тексеріс нәтижесінде қоғамдық тәртіптің тиімсіз қамтамасыз етілуіне байланысты Полиция департаментінің басшысы мен бірқатар орынбасарлары қызметінен босатылды, сондай-ақ кейбір аудандық бөлім басшылары ішкі істер органдарынан шығарылды.