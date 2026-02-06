#Халық заңгері
Оқиғалар

Қазақстанда 4,5 мың науқас донарлық ағза кезегін күтіп жүр

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, операция, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.02.2026 10:38 Фото: primeminister.kz
Елімізде төрт жарым мың науқас донорлық ағза кезегін күтіп жүр. Оның ішінде балалар да бар.

Денсаулық сақтау министрлігінің ақпаратынша, тек былтыр донорлық ағзалардың болмауынан 342 адам көз жұмған, деп жазады qazaqstan.tv.

Өткен жылы 18 мәйіттік донор тіркеліп, 184 ықтимал донор анықталған. Соның арқасында дәрігерлер 68 науқастың өмірін сақтап қалыпты.

Ведомство өкілдері осы уақытқа дейін 12 мыңнан астам адам келісім бергенін айтады.

Ал 13 мың азамат бас тартқан. Қазір трансплантацияны күтіп жүргендердің 90 пайызы бүйрек, қалғандары: бауыр, жүрек және өкпеге мұқтаж

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
