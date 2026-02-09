#Халық заңгері
Оқиғалар

Қонаевтағы түнгі дауыл: қаланы қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда

Қонаев қаласының әкімдігі 8–9 ақпан түніндегі дауылды желге байланысты түсініктеме берді. Қалада желдің жылдамдығы секундына 27 метрге жеткен. Осыған байланысты жедел штаб құрылып, коммуналдық қызметтер түнгі уақыттан бастап күшейтілген жұмыс режиміне көшірілген., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 13:53 Сурет: Куәгерлерден келген фотолар
Қонаев тұрғындары дауылды желдің салдарларын көрсететін суреттер мен видеоларымен белсенді бөлісуде.

Тұрғындардың айтуынша, жел 8 ақпан күні кешкі 20:00 шамасында басталып, 9 ақпан таңғы 9:00-ге дейін басылмаған.

"Өте қорқынышты болды: қатты гүріл, шатырлардың тарсылы, автокөліктердің дабылы. Мұндайды бұрын көрмегенбіз", – дейді жергілікті тұрғындар.

Жел басылғаннан кейін тұрғындар көшеге шыққан кезде өз көздеріне сенбеген.

"Апокалипсис болғандай. Көп автокөліктер зақымданды, кейбір ғимараттардың терезелері сынған, шатырлар, ағаштар, тіпті шамдар құлап жатыр. Барлығын тез арада қалпына келтіру керек, себебі жаңбыр жаууы мүмкін. Қалада қорқынышты жағдай қалыптасып отыр. Мұндай дауыл тағы болуы мүмкін деп ескертеді. Әлі жарық жоқ, жылу толық емес, балалар онлайн оқуға көшірілді", – дейді куәгерлер.

Қаладағы қызмет көрсету ұйымдары белсенді жұмыс жасап жатыр, ал тұрғындар оларға өз көмек көрсетуде.

Қонаев қаласының әкімдігі 8–9 ақпан түніндегі дауылға байланысты түсініктеме берді. Қалада желдің жылдамдығы секундына 27 метрге жеткен. Осыған байланысты жедел штаб құрылып, коммуналдық қызметтер түнгі уақыттан бастап күшейтілген жұмыс режиміне көшірілген.

"Инженерлік желілерде апаттық жағдайлар тіркелді. Қатты желдің әсерінен тұрғын үйлердің шатырлары мен жеңіл конструкциялар зақымданды. Түнде құлаған ағаштар мен жеңіл конструкциялар элементтерін тазалау жұмыстары жүргізілді, бұл іс-шаралар әлі жалғасуда. Кейбір шағын аудандарда электр энергиясы өшті, қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. 1–11 сынып оқушылары толықтай қашықтықтан оқыту форматына көшірілді", – деп хабарлады Қонаев әкімдігі.

Қала әкімі Асхат Бердіханов тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандарымен кеңес өткізіп, дауыл салдарын жою бойынша нақты тапсырмалар берді. Тұрғындарға заңға сәйкес көмек көрсетілетін болады.

Билік тұрғындарды сабыр сақтауға және қауіпсіздік шараларын қатаң ұстануға шақырады. Барлық апаттық жағдайлар мен оқиғалар туралы дереу "109" бірыңғай байланыс орталығына хабарлау қажет.

"Қазгидромет" дерегінше, дауыл күндізгі уақытқа дейін жалғасуы мүмкін.

2026 жылғы 9 ақпан күні сағат 04:30-дан бастап, Алматы облысында ауа райының нашарлауына байланысты барлық көлік түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
