Оқиғалар

Таразда анасы балаларын терезеден лақтырып жіберді: жаңа мәліметтер белгілі болды

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 14:09 Фото: pexels
Қазақстандағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева Тараз қаласында екі баланы өлтіруге оқталу дерегіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, зардап шеккен балалар Жамбыл облыстық көпсалалы балалар ауруханасына жеткізілген.

"Өңірлік уәкіл балаларға барып қайтты. Ұл баланың жағдайы қанағаттанарлық, ал қыз баланың жағдайы ауыр – сүйектері сынған. Ананың бұрын ауыр депрессиялық жағдайы анықталған, алайда емдеу курсы толық аяқталмаған", – деді Динара Зәкиева.

Оның айтуынша, балаларды қорғауға кедергі келтіретін күрделі мәселелердің бірі – медициналық құпия.

"Медициналық құпияға байланысты денсаулық сақтау органдары ауыр депрессиялық жағдайы бар немесе психикалық денсаулыққа байланысты есепте тұрған ата-аналармен бірге тұратын балалар туралы бала құқықтарын қорғау органдарына хабарламайды. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық пен адам өлтірудің ондаған жағдайы осы жағдаймен байланысты. Балаларды қорғау функциясын жүзеге асыратын органдардың қажет болған жағдайда барып, тиісті шаралар қабылдауы үшін мұндай ақпаратқа қол жеткізуі тиіс. Бұл мәселені заңнамалық деңгейде шешу қажет деп санаймын", – деп атап өтті омбудсмен.

Оның сөзінше, күн сайын балаларға қатысты зорлық-зомбылықпен байланысты шамамен бес қылмыс тіркеледі, ал мұндай қылмыстардың 60–70 пайызы жақын туыстардың – аналардың, әкелердің немесе жақын адамдардың қолымен жасалады.

Бұған дейін Тараз қаласында әйел екі баласын бесінші қабаттың терезесінен лақтырып жібергені хабарланған болатын. Екі жасар ұл бала мен төрт жасар қыз бала тірі қалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Балабақшадағы балалардың ұрып-соғуы: Зәкиева баланың жағдайы туралы айтты
15:49, 24 ақпан 2024
15:49, 24 ақпан 2024
Динара Зәкиева Алматыдағы №1 балалар үйіне қатысты мәлімдеме жасады
15:08, 03 наурыз 2025
Динара Зәкиева Алматыдағы №1 балалар үйіне қатысты мәлімдеме жасады
15:08, 03 наурыз 2025
Динара Зәкиева Алматыдағы №1 балалар үйіне қатысты мәлімдеме жасады
Динара Зәкиева балалар үйінің тәрбиеленушілерінің Алматыдан Қонаевқа көшуінің тоқтатылуы туралы айтып берді
13:13, 21 шілде 2025
Динара Зәкиева балалар үйінің тәрбиеленушілерінің Алматыдан Қонаевқа көшуінің тоқтатылуы туралы айтып берді
