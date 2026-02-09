Таразда анасы балаларын терезеден лақтырып жіберді: жаңа мәліметтер белгілі болды
Қазақстандағы Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева Тараз қаласында екі баланы өлтіруге оқталу дерегіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, зардап шеккен балалар Жамбыл облыстық көпсалалы балалар ауруханасына жеткізілген.
"Өңірлік уәкіл балаларға барып қайтты. Ұл баланың жағдайы қанағаттанарлық, ал қыз баланың жағдайы ауыр – сүйектері сынған. Ананың бұрын ауыр депрессиялық жағдайы анықталған, алайда емдеу курсы толық аяқталмаған", – деді Динара Зәкиева.
Оның айтуынша, балаларды қорғауға кедергі келтіретін күрделі мәселелердің бірі – медициналық құпия.
"Медициналық құпияға байланысты денсаулық сақтау органдары ауыр депрессиялық жағдайы бар немесе психикалық денсаулыққа байланысты есепте тұрған ата-аналармен бірге тұратын балалар туралы бала құқықтарын қорғау органдарына хабарламайды. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық пен адам өлтірудің ондаған жағдайы осы жағдаймен байланысты. Балаларды қорғау функциясын жүзеге асыратын органдардың қажет болған жағдайда барып, тиісті шаралар қабылдауы үшін мұндай ақпаратқа қол жеткізуі тиіс. Бұл мәселені заңнамалық деңгейде шешу қажет деп санаймын", – деп атап өтті омбудсмен.
Оның сөзінше, күн сайын балаларға қатысты зорлық-зомбылықпен байланысты шамамен бес қылмыс тіркеледі, ал мұндай қылмыстардың 60–70 пайызы жақын туыстардың – аналардың, әкелердің немесе жақын адамдардың қолымен жасалады.
Бұған дейін Тараз қаласында әйел екі баласын бесінші қабаттың терезесінен лақтырып жібергені хабарланған болатын. Екі жасар ұл бала мен төрт жасар қыз бала тірі қалды.
