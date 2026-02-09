#Халық заңгері
Оқиғалар

Алматыда полиция қала орталығындағы заң бұзған клубтың қызметін тоқтатты

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.02.2026 14:58 Фото: Zakon.kz
Алмалы ауданында полиция қызметкерлері бірлесіп, Әйтеке би көшесінде орналасқан ойын-сауық орындарының бірінде тыйым салынған заттарды заңсыз пайдалану және оларды тарату белгілерін анықтады.

Тексеру барысында аталған мекемеден өткір иісі бар төрт газ баллоны тәркіленді. Алдын ала мәлімет бойынша, бұл баллондар құрамында тыйым салынған заттарға немесе олардың прекурсорларына жататын күшті әсер ететін заттар болуы мүмкін.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы мен құқық бұзушылыққа қатысы бар тұлғалар анықталуда. Сондай-ақ ойын-сауық орнының қызметі уақытша тоқтатылды.

— Мұндай әрбір дерек полицияның ерекше бақылауында болады. Біз азаматтардың жаппай демалатын орындарында тыйым салынған заттардың таралуына қатысты кез келген сигналға қағидатты түрде жедел әрекет етеміз. Тергеу жалғасуда, оның қорытындысы бойынша барлық қатысы бар тұлғалардың әрекеттеріне құқықтық баға беріледі, — деді Алмалы аудандық полиция басқармасының бастығы Мақсат Пшан.

Полиция тыйым салынған заттарды пайдалану мен таратудың азаматтардың өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндіретінін және мұндай әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін еске салады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда полиция қарақшыларды ұстады
16:55, 11 желтоқсан 2024
Алматыда полиция қарақшыларды ұстады
Алматыда синтетикалық есірткінің ірі партиясы тәркіленді
12:46, 02 сәуір 2025
Алматыда синтетикалық есірткінің ірі партиясы тәркіленді
Алматыда көші-қон тәртібін бұзған 21 шетел азаматы елден шығарылды
18:48, 30 қаңтар 2026
Алматыда көші-қон тәртібін бұзған 21 шетел азаматы елден шығарылды
