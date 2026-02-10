#Халық заңгері
Оқиғалар

Астанада жалған пәтер жарнамасын жариялаған интернет-алаяқ ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 09:43 Фото: Zakon.kz
Астана қалалық полиция департаментіне интернет-алаяқтық фактісі бойынша жәбірленушіден арыз түсті. Оның айтуынша, белгісіз тұлға елорда аумағында пәтерді жалға беремін деген сылтаумен алдау арқылы 50 мың теңге көлеміндегі ақшалай қаражатын иемденген.

"Anti-Fraud" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында полиция қызметкерлері интернет-ресурстардағы хабарландыру сайттары арқылы жалған жарнамалар жариялап келген 27 жастағы ер адамды анықтап, ұстады. Күдікті жәбірленушілермен хат алмасу барысында Астана қаласынан пәтер жалға беруге уәде беріп, алдын ала төлемді үшінші тұлғалардың банктік шоттарына аударуды талап еткен. Тергеу барысында ұсталған азамат өз кінәсін толық мойындады.

Сонымен қатар оның осындай сипаттағы 18 эпизодқа қатысы бар екені анықталды. Қазіргі уақытта күдіктінің елорда аумағында бұрын жасалған осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде.

Астана қалалық полиция департаменті азаматтарды қырағылық танытып, көрсетілетін қызметтің заңдылығы мен шынайылығына көз жеткізбейінше ақшалай қаражатты аудармауға шақырады.

Сондай-ақ күдікті сілтемелерге өтпеуге, SMS-хабарламалар арқылы келетін кодтарды және жеке деректерді, соның ішінде банк карталары мен шоттарға қатысты ақпаратты бөгде адамдарға хабарламауға кеңес береді. Егер сіз алаяқтардың құрбаны болсаңыз, дереу полицияға немесе "102" нөміріне хабарласуыңыз қажет.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда пәтерді жалға беремін деп тұрғындарды алдаған интернет-алаяқ ұсталды
12:12, 10 қыркүйек 2025
Алматыда пәтерді жалға беремін деп тұрғындарды алдаған интернет-алаяқ ұсталды
Қостанай полицейлері тұрғынның алаяқтардың құрбаны болуына жол бермеді
17:40, 27 қараша 2023
Қостанай полицейлері тұрғынның алаяқтардың құрбаны болуына жол бермеді
Астанада 25-тен астам талапкерді алдаған алаяқ ұсталды
12:07, 23 тамыз 2025
Астанада 25-тен астам талапкерді алдаған алаяқ ұсталды
