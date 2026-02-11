Оңтүстік Қазақстанда өзендегі су деңгейі көтеріліп, жолды су шайып кетті - видео
Түркістан облысында Жаңақорған өзеніндегі су деңгейі көтеріліп, жолды су шайып кетті. Құтқарушылар аймақтан 29 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ мәліметіне сүйенсек, өзеніндегі су деңгейінің көтерілуіне байланысты демалыс орындарының бірінде қатты жауын-шашыннан кейін топырақ жолы шайылды. Осылайша, адамдар қауіпсіз жолдан айырылып қалды.
Дегенмен, қиын жағдайларға және күшті ағысқа қарамастан, құтқарушылар жолдың қираған учаскесі арқылы өткел ұйымдастырып және қауіп аймағындағы барлық адамдарды эвакуациялады.
Үйлесімді және кәсіби әрекеттердің нәтижесінде 29 адам, оның ішінде 8 бала құтқарылды. Барлық эвакуацияланғандар Түркістан қаласына жеткізілді. Медициналық көмек ешкімге қажет болған жоқ.
