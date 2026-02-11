#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
491.88
585.83
6.36
Оқиғалар

Оңтүстік Қазақстанда өзендегі су деңгейі көтеріліп, жолды су шайып кетті - видео

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 09:14 Фото: akorda.kz
Түркістан облысында Жаңақорған өзеніндегі су деңгейі көтеріліп, жолды су шайып кетті. Құтқарушылар аймақтан 29 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ мәліметіне сүйенсек, өзеніндегі су деңгейінің көтерілуіне байланысты демалыс орындарының бірінде қатты жауын-шашыннан кейін топырақ жолы шайылды. Осылайша, адамдар қауіпсіз жолдан айырылып қалды.

Дегенмен, қиын жағдайларға және күшті ағысқа қарамастан, құтқарушылар жолдың қираған учаскесі арқылы өткел ұйымдастырып және қауіп аймағындағы барлық адамдарды эвакуациялады.

Үйлесімді және кәсіби әрекеттердің нәтижесінде 29 адам, оның ішінде 8 бала құтқарылды. Барлық эвакуацияланғандар Түркістан қаласына жеткізілді. Медициналық көмек ешкімге қажет болған жоқ.

Бұған дейін Шымкентте полиция 1,2 млн теңгенің ұрлығын әшкерелегенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жайық өзеніндегі су деңгейі әлі де көтеріліп жатыр
10:46, 12 мамыр 2024
Жайық өзеніндегі су деңгейі әлі де көтеріліп жатыр
Жайықтағы су деңгейі көтерілуде
11:08, 17 сәуір 2024
Жайықтағы су деңгейі көтерілуде
Ақтөбеде тағы бір жолды су шайып кетті
10:11, 19 наурыз 2024
Ақтөбеде тағы бір жолды су шайып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Гол "Барыса" вошёл в десятку лучших в КХЛ
09:16, Бүгін
Гол "Барыса" вошёл в десятку лучших в КХЛ
Обидчик Бублика на AO стартовал с победы на ATP 500 в Роттердаме
09:07, Бүгін
Обидчик Бублика на AO стартовал с победы на ATP 500 в Роттердаме
Казахстанский хоккеист внёс лепту в победу своего заокеанского клуба
08:42, Бүгін
Казахстанский хоккеист внёс лепту в победу своего заокеанского клуба
Турецкий легионер перебрался в клуб КПЛ
08:22, Бүгін
Турецкий легионер перебрался в клуб КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: