#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Оқиғалар

Қызылордада мас күйде көлік басқарған жүргізуші анықталды

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 14:17 Фото: pexels
Қызылорда қаласы полиция басқармасының патрульдік полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережесін бұзған Mercedes-Benz көлігінің жүргізушісін тоқтатты.

Тексеру барысында 33 жастағы жүргізушінің алкогольдік ішімдік ішкені белгілі болды.

Сараптама қорытындысына сәйкес, ол орта дәрежелі масаң күйде болған.

Аталған дерек бойынша жүргізуші заң аясында жауапқа тартылды.

Автокөлік айып тұрағына қойылды. Полиция жүргізушілерді жолда барынша мұқият болуға және жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға шақырады.

Рөлге отырған әрбір адам өз өмірі мен денсаулығына ғана емес, өзге де жол қозғалысына қатысушылардың қауіпсіздігіне жауапты екенін ұмытпауы тиіс.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде көлікті мас күйде тізгіндеген әйел жауапқа тартылды
15:58, 03 қазан 2024
Ақтөбеде көлікті мас күйде тізгіндеген әйел жауапқа тартылды
Алматыда есірткіге мас күйде мопед басқарған жүргізуші ұсталды
11:44, 30 қыркүйек 2025
Алматыда есірткіге мас күйде мопед басқарған жүргізуші ұсталды
Ақтөбеде мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші жауапқа тартылды
16:43, 12 қыркүйек 2025
Ақтөбеде мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
16:15, Бүгін
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
16:06, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
15:41, Бүгін
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
15:24, Бүгін
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: