Оқиғалар

Бұрынғы судьяның қазасына қатысты іс Ресейге берілуі мүмкін

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 13:26 Фото: pexels
2026 жылғы 11 ақпанда Бас прокуратураның орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев Мәжілістегі кулуарда Қазақстан Ішкі істер министрлігінің бұрынғы судьяны өлтіру ісі бойынша іздестіріліп жатқан азаматтардың азаматтығын анықтау үшін Ресейге халықаралық тергеу тапсырмасы жолдағанын хабарлады.

Осыдан кейін материалдар ресейлік тарапқа беріледі.

2025 жылғы желтоқсанда бұрынғы судьяның Қазақстан азаматы болған күйеуінің және оның анасының іздеуде екені жарияланған болатын. Жақында олар Мәскеуде болуы мүмкін деген ақпарат тарады. Осыған байланысты журналистер олардың Қазақстанға экстрадициялануы қарастырылып жатқан жоқ па, тергеу қандай кезеңде және кінәлілер жауапқа тартылатыны жөнінде сұрады.

Ғалымжан Қойгелдиевтің айтуынша, Ішкі істер министрлігі азаптау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғаған.

"Ресейге осы екі адамның азаматтығын анықтау үшін халықаралық тергеу тапсырмасы жолданды. Көріп отырғандарыңыздай, Ресей біз сияқты өз азаматтарын бермейді. Аталған адамдардың азаматтығы анықталғаннан кейін қылмыстық іс ресейлік тарапқа беріледі және олар тиісті жауапқа тартылады. Жақында мен оқыдым, тергеу комитетінің төрағасы Бастрыкин бұл істі жеке бақылауына алған", – деді ол.

Журналистер бұл мәселе бойынша нақты мерзім бар ма деп сұрағанда, Қойгелдиев жауап берді: "Біз ресми мәліметтер бойынша жұмыс істейміз. Тергеу тапсырмасы ресми құжат ретінде жолданды. Біз ресми жауап алған соң дереу шара қолданамыз. Қазіргі уақытта нақты мерзімді айта алмаймын, бірақ үміттенемін, шешім жақын арада шығады".

Сондай-ақ, журналистер іздеудегі адамдар шекарадан өтіп, басқа елге қашып кете ала ма деп сұрады. Қойгелдиев олардың іздеуде екенін және қайда болса да құқық қорғау органдарының бақылауында болатынын айтты.

Еске салсақ, 2024 жылғы 10 маусымда Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Германия полициясының 40 жастағы Қазақстан азаматы Айгүл Сайлыбаеваны іздеп жатқанын хабарлаған. 17 маусымда оның денесі зорлық белгілерімен қала шетінде табылған, әйелдің қол, мойын және бетінде пышақ жарақаттары болған.

2025 жылғы 13 қарашада Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов іс бойынша жаңа деректерді жариялады. Ал 2025 жылғы желтоқсанда Қазақстан полициясы Александр мен Наталья Донцовтарды іздеуге жариялаған.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
