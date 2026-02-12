#Халық заңгері
Оқиғалар

Қарағандыда жұқпалы аурулар ауруханасында балаларға құрттап кеткен тамақ берілген

Қарағандыда жұқпалы аурулар ауруханасында балаларға құрттап кеткен тамақ берілген, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 10:05 Сурет: pixabay
Қарағанды облысының жұқпалы аурулар ауруханасында құрттап кеткен тамақ берілгені әшкере болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, оқиға балалар жататын бөлімде болған. Тұрғындардың бірі құрттаған күрішті таспаға түсіріп, оны әлеуметтік желіде жариялады.

КТК ақпарына сүйенсек, видеоны сол ауруханада жатқан баланың анасы түсірген. Науқастарға берілген күріштің ішінде тірі жәндіктер өріп жүр. Мұны бірі қоңыз десе, кейбірі құрт дейді. Аталған жайт желі қолданушыларының наразылығын туғызды. "Тағамды қабылдап алғандар қайда қарады?" дегендер де көп. Аурухана басшылығының айтуынша, бұл жайт сол күні анықталыпты. Келген тамақтың партиясы тоқтатылып, аурухананы тамақтандыруға тендер жеңіп алған компанияның өкілі шақыртылған.

"Тексеру жүргізілді. Тамақтану партиясы толық ауыстырылды. Ақпаратты тексеру және шара қабылдау үшін жауапты қызметке ақпарат жіберілді. Науқастардың тамақтану сапасы мен қауіпсіздігі – аурухана жұмысының басым бағыттарының бірі". Динара Әлдиева, Қарағанды облысы клиникалық ауруханасының бас медбикесі

Бұған дейін Үкіметте қызылша бойынша эпидемиологиялық ахуал талқыланғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
