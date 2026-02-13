Алматыда бірден 19 автобус қозғалыс сызбасын өзгертеді
Алматы Көлік холдингінің мәліметінше, іс-шарасының өткізілуіне байланысты 15 ақпан күні сағат 04:00-ден марафон аяқталғанға дейін қалалық маршруттардың қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді.
№15. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№30. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Серкебаев д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№31. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Серкебаев д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№32. Оңтүстік бағытта: Науаи к. – Әл-Фараби д. – Мұстафин к. Соңғы аялдама "Орбита-2 ы.а." ауыстырылды. Кері бағытта: қозғалыстың басталуы "Орбита-2 ы.а." соңғы аялдамасынан – Мұстафин к., әрі қарай сызба бойынша;
№34. Оңтүстік бағытта: Мұстафин к. – Әл-Фараби д. айналма жолының алдындағы бұрылыс. Соңғы аялдама "Орбита-2 ы.а." ауыстырылды. Кері бағытта: қозғалыстың басталуы "Орбита-2 ы.а." соңғы аялдамасынан – Мұстафин к., әрі қарай сызба бойынша;
№38. Батыс бағытта: Әл-Фараби д. – Достық д. – Сәтпаев к. – Жандосов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№45. Оңтүстік бағытта: Достық д. – Қажымұқан к. – Назарбаев д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№62. Батыс бағытта: Әл-Фараби д. – Достық д. – Абай д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№63. Оңтүстік бағытта: Назарбаев д. – Сәтпаев к. – Жандосов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№64. Батыс бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Серкебаев д. – Левитан к., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№67. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№77. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Розыбакиев к., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№86. Оңтүстік бағытта: Назарбаев д. – Сәтпаев к. – Жандосов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№101. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Розыбакиев к., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№103. Оңтүстік бағытта: Мұстафин к. – Әл-Фараби д. айналма жолының алдындағы бұрылыс. Соңғы аялдама "Орбита-2 ы.а." ауыстырылды. Кері бағытта: қозғалыстың басталуы "Орбита-2 ы.а." соңғы аялдамасынан – Мұстафин к., әрі қарай сызба бойынша;
№116. Солтүстік бағытта: Әл-Фараби д. – Жароков к. – Өтепов к. – Гагарин д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№127. Оңтүстік бағытта: Назарбаев д. – Сәтпаев к. – Жандосов к. – Жароков к., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;
№135. Оңтүстік бағытта: Науаи к. – Әл-Фараби д. – Мұстафин к. Соңғы аялдама "Орбита-2 ы.а." ауыстырылды. Кері бағытта: қозғалыстың басталуы "Орбита-2 ы.а." соңғы аялдамасынан – Мұстафин к., әрі қарай сызба бойынша;
№211. Оңтүстік бағытта: Сейфуллин д. – Тимирязев к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз.
Бұған дейін Алматы қаласындағы көшелердің бірінде қозғалыс маусым айының соңына дейін жабылатындығын жазғанбыз.