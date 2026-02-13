#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Оқиғалар

Алматыда бірден 19 автобус қозғалыс сызбасын өзгертеді

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 15:13 Фото: Zakon.kz
15 ақпан күні Алматыда 2 500 адам қатысатын Winter Run 2026 қалалық қысқы жүгіру жарысы өтеді. Осыған байланысты, қаланың кейбір бөлігінде қозғалыс шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы Көлік холдингінің мәліметінше, іс-шарасының өткізілуіне байланысты 15 ақпан күні сағат 04:00-ден марафон аяқталғанға дейін қалалық маршруттардың қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді.

№15. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№30. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Серкебаев д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№31. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Серкебаев д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№32. Оңтүстік бағытта: Науаи к. – Әл-Фараби д. – Мұстафин к. Соңғы аялдама "Орбита-2 ы.а." ауыстырылды. Кері бағытта: қозғалыстың басталуы "Орбита-2 ы.а." соңғы аялдамасынан – Мұстафин к., әрі қарай сызба бойынша;

№34. Оңтүстік бағытта: Мұстафин к. – Әл-Фараби д. айналма жолының алдындағы бұрылыс. Соңғы аялдама "Орбита-2 ы.а." ауыстырылды. Кері бағытта: қозғалыстың басталуы "Орбита-2 ы.а." соңғы аялдамасынан – Мұстафин к., әрі қарай сызба бойынша;

№38. Батыс бағытта: Әл-Фараби д. – Достық д. – Сәтпаев к. – Жандосов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№45. Оңтүстік бағытта: Достық д. – Қажымұқан к. – Назарбаев д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№62. Батыс бағытта: Әл-Фараби д. – Достық д. – Абай д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№63. Оңтүстік бағытта: Назарбаев д. – Сәтпаев к. – Жандосов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№64. Батыс бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Серкебаев д. – Левитан к., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№67. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№77. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Розыбакиев к., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№86. Оңтүстік бағытта: Назарбаев д. – Сәтпаев к. – Жандосов к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№101. Солтүстік бағытта: Жароков к. – Өтепов к. – Розыбакиев к., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№103. Оңтүстік бағытта: Мұстафин к. – Әл-Фараби д. айналма жолының алдындағы бұрылыс. Соңғы аялдама "Орбита-2 ы.а." ауыстырылды. Кері бағытта: қозғалыстың басталуы "Орбита-2 ы.а." соңғы аялдамасынан – Мұстафин к., әрі қарай сызба бойынша;

№116. Солтүстік бағытта: Әл-Фараби д. – Жароков к. – Өтепов к. – Гагарин д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№127. Оңтүстік бағытта: Назарбаев д. – Сәтпаев к. – Жандосов к. – Жароков к., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз;

№135. Оңтүстік бағытта: Науаи к. – Әл-Фараби д. – Мұстафин к. Соңғы аялдама "Орбита-2 ы.а." ауыстырылды. Кері бағытта: қозғалыстың басталуы "Орбита-2 ы.а." соңғы аялдамасынан – Мұстафин к., әрі қарай сызба бойынша;

№211. Оңтүстік бағытта: Сейфуллин д. – Тимирязев к. – Розыбакиев к. – Әл-Фараби д., әрі қарай сызба бойынша. Кері бағытта: өзгеріссіз.

Бұған дейін Алматы қаласындағы көшелердің бірінде қозғалыс маусым айының соңына дейін жабылатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
25 ақпанда Алматыда жыл сайынғы Winter Run 2024 қысқы жарысы өтеді
10:19, 25 ақпан 2024
25 ақпанда Алматыда жыл сайынғы Winter Run 2024 қысқы жарысы өтеді
19 ақпанда Алматы қаласында кейбір көшелер ішінара жабылады
15:56, 15 ақпан 2023
19 ақпанда Алматы қаласында кейбір көшелер ішінара жабылады
15 ақпанда Алматының бірқатар көшесінде қозғалыс уақытша шектеледі
17:12, 12 ақпан 2026
15 ақпанда Алматының бірқатар көшесінде қозғалыс уақытша шектеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: