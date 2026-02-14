#Халық заңгері
Оқиғалар

ТЖМ өрт сөндірушілері жанып жатқан гараждан автокөлікті аман алып шықты

Өрт, Қарағанды, Шахтинская, гараж, көлік, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.02.2026 13:49 Сурет: Zakon.kz
Қарағандыда ТЖМ өрт сөндірушілері жанып жатқан гараждан автокөлікті аман алып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қарағанды қаласында Шахтинская көшесінде жеке тұрған гараждан өрт шықты. Қабырғаның ағаш қаптамасы мен үй заттары отқа оранды.

"Шақыруға жедел келген ТЖМ өрт сөндірушілері гараж ішінен автокөлікті эвакуациялап, оның жойылуына жол бермеді. Көлік құралы қауіпсіз жерге эвакуациялады. Құтқарушылардың үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрт жедел сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ", делінген хабарламада.

Көлік иесі ТЖМ қызметкерлеріне кәсіпқойлығы мен автокөлікті құтқарғаны үшін шынайы алғысын білдірді.

Бұған дейін Таразда көкөніс сақтауға арналған қойма өртенгені хабарланған.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақмола облысының өрт сөндірушілері жанып жатқан үйден газ баллон алып шықты
18:20, 25 қазан 2024
Ақмола облысының өрт сөндірушілері жанып жатқан үйден газ баллон алып шықты
Петропавлда өртеніп жатқан үйден полицейлер ер адамды аман-есен алып шықты
17:57, 07 қазан 2024
Петропавлда өртеніп жатқан үйден полицейлер ер адамды аман-есен алып шықты
Петропавлда патрульдік полицейлер өрт шыққан үйден екі зейнеткерді аман алып шықты
10:18, 20 қараша 2023
Петропавлда патрульдік полицейлер өрт шыққан үйден екі зейнеткерді аман алып шықты
Оқи отырыңыз
Драмой завершилось выступление двукратного призёра ЧМ из Казахстана на зимней Олимпиаде
15:43, Бүгін
Драмой завершилось выступление двукратного призёра ЧМ из Казахстана на зимней Олимпиаде
Призёр зимних ОИ из Казахстана прекратила борьбу на своей последней Олимпиаде
15:32, Бүгін
Призёр зимних ОИ из Казахстана прекратила борьбу на своей последней Олимпиаде
Знаменосец сборной Казахстана первой выбыла из борьбы в параллельном могуле на Олимпиаде
15:15, Бүгін
Знаменосец сборной Казахстана первой выбыла из борьбы в параллельном могуле на Олимпиаде
Елдос Сметов поздравил Михаила Шайдорова с олимпийским "золотом"
14:41, Бүгін
Елдос Сметов поздравил Михаила Шайдорова с олимпийским "золотом"
