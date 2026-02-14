ТЖМ өрт сөндірушілері жанып жатқан гараждан автокөлікті аман алып шықты
Сурет: Zakon.kz
Қарағандыда ТЖМ өрт сөндірушілері жанып жатқан гараждан автокөлікті аман алып шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қарағанды қаласында Шахтинская көшесінде жеке тұрған гараждан өрт шықты. Қабырғаның ағаш қаптамасы мен үй заттары отқа оранды.
"Шақыруға жедел келген ТЖМ өрт сөндірушілері гараж ішінен автокөлікті эвакуациялап, оның жойылуына жол бермеді. Көлік құралы қауіпсіз жерге эвакуациялады. Құтқарушылардың үйлесімді әрекеттерінің арқасында өрт жедел сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ", делінген хабарламада.
Көлік иесі ТЖМ қызметкерлеріне кәсіпқойлығы мен автокөлікті құтқарғаны үшін шынайы алғысын білдірді.
Бұған дейін Таразда көкөніс сақтауға арналған қойма өртенгені хабарланған.
