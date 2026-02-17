#Референдум-2026
Оқиғалар

Павлодар облысында үйде жасырылған мәйіттер: адам шошырлық деректер анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 12:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Павлодар облысының Баянауыл ауданындағы үйлердің бірінде екі адамның мәйіті табылды. Қайғылы оқиға жайлы тың мәліметтер белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алматы ТВ" телеарнасының дерегінше, алдын ала деректер көрсеткендей, бір адамның мәйіті үйде шамамен екі жыл бойы жатқан, ал екінші адамның мәйітіне бірнеше ай болған. Тергеу мәліметтері бойынша, қаза болғандар үй иесінің жақын туыстары – күйеуі мен қызы болуы мүмкін деп қарастырылуда.

Әйелдің көрші тұратын туған сіңілісі оқиғадан бейхабар болып шықты. Көршілердің болжамынша, әйел туыстарының өлімін жасырып, күйеуінің зейнетақысын және қызына арналған жәрдемақыны алуды жалғастырғысы келген болуы мүмкін.

Дүрбелең дәрігерлер тарапынан туындаған: бір науқастың ұзақ уақыт бойы қабылдауға келмегенін байқап, жағдайға назар аударған.

Бұл ретте, үйде қаза болған әйелдің алты жастағы немересі тұрған. Баланы үш күнге Майқайың ауруханасына жатқызған. Қыздың психоэмоциялық жағдайы тұрақты деп бағаланды. Баланың жағдайын балалар психологы және мамандандырылған дәрігерлер қадағалап отыр.

Жаға ұстатарлық жағдай туралы ақпарат әлеуметтік желілерде 2026 жылғы 14 ақпанда тараған еді. Өңірлік полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдегендей, аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
