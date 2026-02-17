#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Оқиғалар

Семейде колония аумағына екі келіден астам марихуана лақтырмақ болғандар ұсталды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 13:56 Фото: unsplash
Абай облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты орташа қауіпсіздік мекемесінің қызметкерлері есірткі заттарын мекеме аумағына заңсыз жеткізу әрекетінің жолын кесті.

Жасырын патрульдеу барысында мекеме қызметкерлері Абай облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасымен бірлесіп, Семей қаласының 34 жастағы тұрғынын қолға түсірді.

Күдікті мекеменің негізгі қоршауынан скотчпен оралған тоғыз ораманы ішке қарай лақтырмақ болған. Тексеру кезінде орамалардың ішінде өзіне тән иісі бар жасыл түсті, өсімдік тектес зат анықталды.

Оқиға орнында күдіктіні мекеме аумағына жеткізген автокөлік жүргізушісі де ұсталып, құқық қорғау органдарына тапсырылды. Сараптама қорытындысына сәйкес, тәркіленген зат кептірілген марихуана болып шықты. Оның жалпы салмағы екі келіден асты.

"Тыйым салынған заттарды мекеме аумағына жеткізу әрекеттері әлі де басты қауіптердің бірі болып отыр. Қызметкерлердің қырағылығы мен полиция бөлімшелерімен үйлесімді жұмысының арқасында мұндай құқық бұзушылықтардың жолы дер кезінде кесілуде. Бұл, ең алдымен мекеме қызметкерлері мен сотталғандардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған маңызды шара, – деді мекеменің жедел бөлімінің бастығы Сунгат Абраев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында ҚАЖД мекемесіне есірткі лақтырмақ болған ер адам ұсталды
16:42, 23 желтоқсан 2024
Абай облысында ҚАЖД мекемесіне есірткі лақтырмақ болған ер адам ұсталды
Павлодар облысында мекемеге тыйым салынған затты алып кіру әрекеті тоқтатылды
13:59, 17 сәуір 2025
Павлодар облысында мекемеге тыйым салынған затты алып кіру әрекеті тоқтатылды
Ақмола облысында тұрғыннан бес келіден астам марихуана тәркіленді
15:29, 30 қаңтар 2026
Ақмола облысында тұрғыннан бес келіден астам марихуана тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
15:15, Бүгін
Бейбит Жукаев сотворил главную сенсацию на престижном турнире в Индии
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
15:12, Бүгін
Хабиб Нурмагомедов "анонсировал" следующий поединок Ислама Махачева
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
14:51, Бүгін
Казахстанский двоеборец стал предпоследним после первого вида программы на ОИ
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
14:38, Бүгін
Определён состав национальной сборной Казахстана на зимние Паралимпийские игры
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: