Алматы мен облыста жер сілкінісі қаншалықты сезілді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі Алматы қаласы мен Алматы облысында тіркелген жер сілкінісінің сезілу деңгейі туралы мәлімет ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның дерегінше, дүмпулердің қарқындылығы өңірлерге қарай әртүрлі болған. Мамандар сезілу деңгейін балдық жүйемен бағалайды.
Ведомство мәліметінше, Алматы қаласында жер сілкінісінің сезілу күші 2 баллды құрады.
Есептік қарқындылығы:
- Алматы қ. 2-3 б.,75 км
- Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 4 б.,35 км
- Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Есік қ. 4 б.,39 км
- Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 3 б.,44 км
- Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 3 б.,45 км
- Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 3 б.,48 км
- Алматы обл. Талғар ауд. Талғар қ. 3 б.,52 км
- Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 3 б.,62 км
- Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 3 б.,67 км
- Алматы обл. Іле ауд. Өтеген-Батыр ауылы 3 б.,73 км
- Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,77 км
- Алматы обл. Іле ауд. Боралдай ауылы 2 б.,84 км
- Алматы обл. Алатау (Жетіген) қ. 2 б.,84 км
- Алматы обл. Қарасай ауд. Қаскелең қ. 2 б.,99 км
- Алматы обл. Қонаев қ. 2 б.,103 км
- Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 2 б.,113 км
- Алматы обл. Жамбыл ауд. Қарғалы ауылы 2 б.,115 км
- Алматы обл. Жамбыл ауд. Ұзынағаш ауылы 2 б.,123 км
- Жетісу обл. Кербұлақ ауд. Сарыөзек ауылы 2 б.,136 км
- Алматы обл. Ұйғыр ауд. Қырғызсай ауылы 2 б.,136 км
- Алматы обл. Ұйғыр ауд. Чунджа ауылы 2 б.,140 км
Жер сілкінісі бүгін, 2026 жылғы 17 ақпанда болды. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі мәліметінше, ошағы Алматыдан 74 км шығысқа қарай Қазақстан аумағында орналасқан.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript