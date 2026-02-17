#Референдум-2026
Оқиғалар

Алматы мен облыста жер сілкінісі қаншалықты сезілді

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 15:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі Алматы қаласы мен Алматы облысында тіркелген жер сілкінісінің сезілу деңгейі туралы мәлімет ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның дерегінше, дүмпулердің қарқындылығы өңірлерге қарай әртүрлі болған. Мамандар сезілу деңгейін балдық жүйемен бағалайды.

Ведомство мәліметінше, Алматы қаласында жер сілкінісінің сезілу күші 2 баллды құрады.

Есептік қарқындылығы:

  • Алматы қ. 2-3 б.,75 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Түрген ауылы 4 б.,35 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Есік қ. 4 б.,39 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Маловодное ауылы 3 б.,44 км
  • Алматы обл. Ұйғыр ауд. Ж. Қайыпова ауылы 3 б.,45 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Саты ауылы 3 б.,48 км
  • Алматы обл. Талғар ауд. Талғар қ. 3 б.,52 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Шелек ауылы 3 б.,62 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Жалағаш ауылы 3 б.,67 км
  • Алматы обл. Іле ауд. Өтеген-Батыр ауылы 3 б.,73 км
  • Алматы обл. Еңбекшіқазақ ауд. Көкпек ауылы 2 б.,77 км
  • Алматы обл. Іле ауд. Боралдай ауылы 2 б.,84 км
  • Алматы обл. Алатау (Жетіген) қ. 2 б.,84 км
  • Алматы обл. Қарасай ауд. Қаскелең қ. 2 б.,99 км
  • Алматы обл. Қонаев қ. 2 б.,103 км
  • Алматы обл. Кеген ауд. Кеген ауылы 2 б.,113 км
  • Алматы обл. Жамбыл ауд. Қарғалы ауылы 2 б.,115 км
  • Алматы обл. Жамбыл ауд. Ұзынағаш ауылы 2 б.,123 км
  • Жетісу обл. Кербұлақ ауд. Сарыөзек ауылы 2 б.,136 км
  • Алматы обл. Ұйғыр ауд. Қырғызсай ауылы 2 б.,136 км
  • Алматы обл. Ұйғыр ауд. Чунджа ауылы 2 б.,140 км

Жер сілкінісі бүгін, 2026 жылғы 17 ақпанда болды. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі мәліметінше, ошағы Алматыдан 74 км шығысқа қарай Қазақстан аумағында орналасқан.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыдағы жер сілкінісі: ТЖМ көшкін және сел қаупі бар учаскелерді тексерді
17:58, Бүгін
Алматыдағы жер сілкінісі: ТЖМ көшкін және сел қаупі бар учаскелерді тексерді
Алматыда жер сілкінісі сезілді
14:14, 02 қыркүйек 2025
Алматыда жер сілкінісі сезілді
Қазақстанда жер сілкінісі тіркелді
14:08, 12 қыркүйек 2025
Қазақстанда жер сілкінісі тіркелді
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
