Көлік полицейлері жыл басынан бері заңсыз айналымнан 9,5 келі есірткі тәркіледі
Ер адамның Ертіс өзенінің жағалауынан жабайы өсетін қарасораны кейіннен пайдалану мақсатында жинап, оны кептіргені анықталды. Жеке тінту кезінде ұсталған азаматтың шалбарының қалтасынан жалпы салмағы 232 грамм болатын гашиш есірткі заты тәркіленді.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Семей қаласының қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты құқық бұзушыны 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Үкім заңды күшіне енді.
Еске сала кетейік, жыл басынан бері көліктегі полиция департаментінің қызметкерлері есірткінің заңсыз айналымына байланысты 51 құқық бұзушылықты анықтады, оның ішінде 10-ы сату фактісі, бір аса ірі мөлшерде сақтау фактісі және екі контрабанда дерегі және басқа да құқық бұзушылықтар бар. Заңсыз айналымнан 9,5 келі түрлі есірткі тәркіленді.