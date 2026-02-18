ҰҚК Жақсылық Омарға қатысты тергеуді растады
Сурет: Instagram/zhaksylyk_omar
Қазақстанның Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омар ұсталды деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның баспасөз қызметі редакцияға 2026 жылғы 18 ақпанда жолдаған жауапта:
"Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлаймыз. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабы 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды", – делінген.
Еске салайық, 2026 жылғы 13 ақпанда әлеуметтік желілерде Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омардың ұсталғаны туралы ақпарат тараған болатын.
