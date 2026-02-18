#Референдум-2026
Оқиғалар

ҰҚК Жақсылық Омарға қатысты тергеуді растады

ҰҚК Жақсылық Омарға қатысты тергеуді растады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 10:08 Сурет: Instagram/zhaksylyk_omar
Қазақстанның Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омар ұсталды деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның баспасөз қызметі редакцияға 2026 жылғы 18 ақпанда жолдаған жауапта:

"Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлаймыз. ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабы 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды", – делінген.

Еске салайық, 2026 жылғы 13 ақпанда әлеуметтік желілерде Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омардың ұсталғаны туралы ақпарат тараған болатын.

Оқи отырыңыз
Қостанай облысының әкімі орынбасарының ұсталуына қатысты пікір білдірді
10:53, Бүгін
Қостанай облысының әкімі орынбасарының ұсталуына қатысты пікір білдірді
Жақсылық Омар жаңа жоғары лауазымға ие болды
10:26, 07 сәуір 2025
Жақсылық Омар жаңа жоғары лауазымға ие болды
"Ұсталғанға дейін жұмыстан шығып кеткен": ҰҚК Алматы облысындағы әкім орынбасарына қатысты тергеуді растады
15:32, 28 қаңтар 2026
"Ұсталғанға дейін жұмыстан шығып кеткен": ҰҚК Алматы облысындағы әкім орынбасарына қатысты тергеуді растады
