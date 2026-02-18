Қостанай облысының әкімі орынбасарының ұсталуына қатысты пікір білдірді
Құмар Ақсақалов Қостанай облысы әкімінің орынбасары Гүлбарам Мұсағазинаға қатысты жағдайға түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әкім "ТобылИнфо" басылымына берген сұхбатында Мұсағазинаның 2026 жылғы 11 ақпанда өз өтініші негізінде қызметінен босатылғанын нақтылады.
"Өздеріңізге мәлім, Гүлбарам Мұсағазинаға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғаны жөнінде ақпарат тарады. Қазіргі уақытта тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік органдар тергеу барысына араласуға және оған қандай да бір баға беруге құқылы емес. Барлық мән-жай объективті әрі жан-жақты қаралады деп сенемін", – деді Құмар Ақсақалов.
Гүлбарам Мұсағазина Қостанай облысы әкімінің орынбасары қызметіне 2024 жылғы шілдеде тағайындалған. Ол өңірдің экономикасы мен қаржы саласына, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға, денсаулық сақтау жүйесіне, халықты әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту мәселелеріне, сондай-ақ еңбек қатынастары саласында еңбек заңнамасының сақталуына жетекшілік еткен.
2025 жылғы ақпанда әлеуметтік желілерде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері ұстағаны туралы ақпарат тараған. Комитет бұл деректі растаған және сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатқанын хабарлаған.
