#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Оқиғалар

Жаңаөзенде өндірістік құбырларды ұрлау дерегі бойынша күдіктілер құрықталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
Ірі көлемде ұрлық фактісі бойынша тіркелген қылмыстық іс аясында Жаңаөзен қаласында қара металл ұрлау дерегі анықталды. 2026 жылғы 17 ақпанда Жаңаөзен қаласы полиция басқармасына арнайы ақпарат келіп түсті.

№1 Мұнай және газ өндіру басқармасының аумағынан бұрын қолданылған диаметрі 720 мм өндірістік құбырлар шығарылып, қара металл қабылдау орнына өткізілген.

2026 жылғы 19 ақпанда Маңғыстау облысы прокуратурасының үйлестіруімен, су, әуе және теміржол көлігінде жасалатын қылмыстардың алдын-алу және анықтау мақсатында жүргізілген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында криминалдық полиция қызметкерлері мен жедел әрекет ету арнайы жасақ қызметкерлері қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі.

Тексеру барысында анықталғандай, күдіктілер жалған құжаттарды пайдалана отырып, квазимемлекеттік секторға тиесілі диаметрі 720 мм өндірістік құбырларды ұрлап, оларды қара металл қабылдау орындарына өткізген.

Қара металл қабылдау орнын тексеру кезінде жалпы саны 24 дана, диаметрі 720 мм құбыр табылып, заңды иесіне жауапкершілікпен сақтау үшін тапсырылды.

Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңаөзенде ірі көлемде ақша бопсалаған күдікті қолға түсті
13:36, 09 ақпан 2026
Жаңаөзенде ірі көлемде ақша бопсалаған күдікті қолға түсті
Талдықорғанда ірі көлемдегі алаяқтық дерегі әшкереленді
10:26, 27 қаңтар 2026
Талдықорғанда ірі көлемдегі алаяқтық дерегі әшкереленді
Ақтөбелік шенеунік жол сызбаларына бөлінген миллиондаған теңгені қолма-қол ақшаға айналдырып, жымқырған
10:15, 08 сәуір 2025
Ақтөбелік шенеунік жол сызбаларына бөлінген миллиондаған теңгені қолма-қол ақшаға айналдырып, жымқырған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
20:38, Бүгін
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
20:12, Бүгін
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
19:47, Бүгін
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
19:26, Бүгін
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: