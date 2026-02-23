#Референдум-2026
Оқиғалар

Қар құрсауында қалған ауылдағы науқасты құтқарушылар ауруханаға жеткізуге жәрдемдесті

Науқас, эвакуация, СҚО, Озерное ауылы, құтқарушылар, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 22:06 Сурет: видеодан алынды
Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы, Озерное ауылында ауа райының нашарлауына және барлық көлік түрлері үшін қозғалыстың шектелуіне байланысты құтқарушылардың шұғыл көмегі қажет болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, төтеншеліктердің күштерімен 1943 жылы туған ауыл тұрғыны Пресновка ауылының аудандық ауруханасына жеткізілді.

"Боран мен қозғалыс шектеулеріне қарамастан, құтқарушылар науқастың қауіпсіз тасымалдануын қамтамасыз етті. Жедел қызметтердің жедел әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында әйел қажетті медициналық көмекті дер кезінде алды", делінген хабарламада.

Бұған дейін Қостанай облысында 13 адам қар құрсауында қалып кеткені хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қостанайда қар құрсауында қалып қойған үш адам құтқарылды
15:39, 16 желтоқсан 2025
Қостанайда қар құрсауында қалып қойған үш адам құтқарылды
Жамбыл облысында мыңнан астам көлік қар құрсауында қалып қойды
12:32, 08 қаңтар 2025
Жамбыл облысында мыңнан астам көлік қар құрсауында қалып қойды
Абай облысында 100-ден астам көлік қар құрсауында қалды
09:03, 16 ақпан 2024
Абай облысында 100-ден астам көлік қар құрсауында қалды
