Оқиғалар

Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті

Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті Мемлекеттер басшылары бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң екі елдің әнұрандары шырқалды. Содан кейін Қазақстан мен Сербия президенттері келіссөз залына барды., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 11:55 Сурет: akorda.kz
Бүгін, 27 ақпан 2026 жылы, Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті қарсы алу салтанатты рәсімі өткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz, ҚР Президенті баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Сербия президентін резиденцияда Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдады.

Сурет: akorda.kz

Мемлекеттер басшылары бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң екі елдің әнұрандары шырқалды.

Сурет: akorda.kz

Содан кейін Қазақстан мен Сербия президенттері келіссөз залына барды.

Сурет: akorda.kz

Сербия Президенті Александр Вучич 2026 жылғы 26 ақпанда Астанаға ресми сапармен келді. Жоғары қонақты әуежайда Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов қарсы алды.

