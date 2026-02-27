Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті салтанатты қарсы алу рәсімі өтті
Сурет: akorda.kz
Бүгін, 27 ақпан 2026 жылы, Ақордада Сербия Президенті Александр Вучичті қарсы алу салтанатты рәсімі өткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz, ҚР Президенті баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Сербия президентін резиденцияда Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдады.
Сурет: akorda.kz
Мемлекеттер басшылары бір-біріне делегация мүшелерін таныстырды. Құрмет қарауылы ротасының бастығы рапорт берген соң екі елдің әнұрандары шырқалды.
Сурет: akorda.kz
Содан кейін Қазақстан мен Сербия президенттері келіссөз залына барды.
Сурет: akorda.kz
Сербия Президенті Александр Вучич 2026 жылғы 26 ақпанда Астанаға ресми сапармен келді. Жоғары қонақты әуежайда Қазақстан Премьер-министрі Олжас Бектенов қарсы алды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript