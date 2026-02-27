#Референдум-2026
Оқиғалар

Қазақстан 51 жыл бойы сақталған температуралық рекордты жаңартты

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 15:33 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда 2026 жылдың қаңтары ауа райының күрт температуралық айырмашылықтарымен ерекшеленді. Қыстың екінші айы елдің шығысында 40 градусқа дейін жеткен аяздармен қатар, аномальды жылылығымен де таңғалдырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, жалпы алғанда, ел аумағының басым бөлігінде ауаның орташа температурасы климаттық норма шегінде болды.

Метеорологтар өңірлер бойынша да егжей-тегжейлі ақпарат ұсынды. Мысалы, қаңтардың бірінші онкүндігінде бүкіл ел аумағында, ал екінші онкүндіктің басында Қазақстанның оңтүстік жартысында температуралық фонның жоғарылағаны байқалды.

"Орта Азия өңірлерінен жылы ауа массаларының келуі нәтижесінде республиканың оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, орталық және шығыс аймақтарында температуралық рекордтар тіркелді", — деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Мәселен, 11 қаңтарда Қарағандыда ауа температурасы +5,5°C болып, 2016 жылғы алдыңғы рекордтан +1,5°C-қа жоғары болды. Шымкент метеостанциясында ауа температурасы +17,4°C-қа жетіп, 1987 жылғы рекордтан (+17,3°C) асты. Тараз метеостанциясында +19,3°C тіркеліп, 1999 жылғы көрсеткіштен (+14,2°C) жоғары болды.

12 қаңтарда Ақтау метеостанциясында термометр бағаны +13,4°C-қа дейін көтеріліп, 2025 жылғы максимумнан (+9,7°C) асты.

Қарағанды метеостанциясында +1,2°C тіркеліп, 1975 жылғы рекордтан (+1°C) жоғары болды. Семей метеостанциясында +1,5°C көрсеткіші байқалып, 1975 жылғы алдыңғы рекордтан (+1°C) асты.

Өскемен метеостанциясында ауа температурасы +4,4°C болып, 1987 жылғы рекордтан (+3,4°C) жоғары тіркелді.

13 қаңтарда Түркістан метеостанциясында ауа температурасы +16,8°C болып, 1986 жылғы рекордтан (+11,3°C) асты.

Сонымен қатар, мамандардың айтуынша, Жаңа Жер аудандарынан суық ауа массаларының келуіне байланысты елдің солтүстік жартысында ауа температурасы күрт төмендеді.

Түнгі негізгі температуралық фон −30…−38°C аралығында болды. Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында ауа температурасы −40°C-қа дейін төмендесе, Марқакөл метеостанциясында −42,6°C тіркелді.

"2026 жылдың қаңтары Қазақстанда аяз бен жылымық кезеңдерін, қалың қар жаууы мен қатты желді қатар алып келіп, қысқы ауа райының құбылмалы әрі контрастылы екенін көрсетті", — деп атап өтті "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Қазақстан астанасында айлық орташа ауа температурасы −14,3°C болды. Бұл қалыпты көрсеткіштен 0,2°C-қа жоғары (норма −14,5°C).

Астанадағы ең жоғары ауа температурасы 11 қаңтарда тіркеліп, +1,6°C болды. Ал ең төменгі температура 17 қаңтарда байқалып, −28,3°C-ты құрады.

Қыс аяқталар тұста да тосын сый жасауда. Жуырда ғана елдің оңтүстігінде тұрғындар плюстік температураға қуанып жүрген болса, ақпанның соңғы күндері қарлы әрі аязды болып өтті.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
