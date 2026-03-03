#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Оқиғалар

Президент Оман сұлтанымен телефон арқылы сөйлесті

Мемлекет басшысы Сұлтан Хайсам бен Тариқ Әл Саидпен әңгімелесу барысында Таяу Шығыстағы ахуалды талқылап, осынау қиын сәтте бауырлас Оман халқына тілектес екенін жеткізді., сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 16:41 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Сұлтан Хайсам бен Тариқ Әл Саидпен әңгімелесу барысында Таяу Шығыстағы ахуалды талқылап, осынау қиын сәтте бауырлас Оман халқына тілектес екенін жеткізді.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 3 наурызында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Президент Иранға қарсы соғысқа қатыспаған Шығанақтағы елдердің азаматтық нысандарына әуеден шабуылдауға байланысты алаңдаушылық танытты.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның жағдайды ушықтырмай, тараптарды диалог пен дипломатия арқылы қақтығысты шешу жолдарын іздеуге шақыратынын атап өтті.

Бұл ретте Президент аймақтағы бітімгерлік әрекеттерге белсене атсалысатын ел ретінде Оманның халықаралық абырой-беделі жоғары екеніне назар аударды.

Мемлекет басшысы еліміздің азаматтарын қақтығыс аймағынан Оман арқылы эвакуациялау мәселесіне тікелей араласқаны үшін Сұлтан Хайсам бен Тариқ Әл Саидқа ризашылығын білдірді.

Өз кезегінде Хайсам бен Тариқ Әл Саид Қасым-Жомарт Тоқаевтың шынайы қолдауына алғыс айтып, қасиетті Рамазан айында Қазақстан халқына бақ-береке тіледі.

Қасым-Жомарт Тоқаев Оман Сұлтанын жыл соңына дейін Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақыратынын тағы да растады. Бұл сапар екі ел арасындағы дәстүрлі достық қатынастарды жаңа деңгейге көтеру тұрғысынан айрықша маңызға ие болмақ.

Сұлтан Хайсам бен Тариқ Әл Саид әлемдік қоғамдастықта беделі зор мемлекеттің басшысы шақыруын ықыласпен қабыл алатынын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент Қатар мемлекетінің әмірімен телефон арқылы сөйлесті
17:01, 01 наурыз 2026
Президент Қатар мемлекетінің әмірімен телефон арқылы сөйлесті
Тоқаев Оман Сұлтандығын төл мерекесі – Ұлттық күнімен құттықтады
11:07, 18 қараша 2023
Тоқаев Оман Сұлтандығын төл мерекесі – Ұлттық күнімен құттықтады
Президент Оман Сұлтанына құттықтау жеделхатын жолдады
15:01, 18 қараша 2024
Президент Оман Сұлтанына құттықтау жеделхатын жолдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
17:32, Бүгін
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Бүгін
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Бүгін
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Бүгін
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: