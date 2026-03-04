Талғарда күйеуін өлтірді деген күдікпен әйелі мен енесі ұсталды
Алматы облысының Талғар қаласында отбасылық жанжал қайғылы жағдаймен аяқталып, отбасы отағасы қаза тапты. Күдіктілер – оның әйелі мен енесі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Instagram желісінде адвокат Асылбек Әбдірайымов мәлімдеді. Оның айтуынша, әйел күйеуінің рұқсатынсыз жылқыларды сатып жіберген. Осыдан кейін ер адам полицияға арыз жазған, артынша қылмыс орын алған. Ер адамға шамамен 30 рет пышақ жарақаты салынған.
"Ешбір жылқы да, ешбір мал да, ешқандай ақша да жақын адаммен арадағы қарым-қатынастан, әсіресе адам өмірінен қымбат емес. Ешбір зат, дау немесе реніш қайтып келмейтін нәрсенің орнын толтыра алмайды. Жуырда қайғылы оқиға болды: екі әйел – жұбайы мен енесі ер адамды өлтірді деген күдікке ілінді. Бір жанжал, бір сәттік ашу – бірнеше адамның тағдырын күйретті", – деп жазды адвокат.
Ал Алматы облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі отбасылық-тұрмыстық жанжал негізінде адамдар тобы жасаған кісі өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады.
"Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты, толық және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды", – делінген хабарламада.
Бұған дейін Атырау облысында қарт әйелді қатыгездікпен өлтіру ісі бойынша сот үкімі шыққаны хабарланған еді.
