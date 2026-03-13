#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Оқиғалар

Ұлттық банктің басқару құрамында өзгеріс

Бинур Жаленов , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 13:22 Сурет: Instagram/b.zhalenov
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Ұлттық банктің жаңа орынбасары тағайындалды. Бұл қызметке 33 жастағы Бинур Жаленов келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпарат бүгін, 2026 жылғы 13 наурызда, Ақорда Telegram-каналы арқылы белгілі болды:

"Мемлекет басшысының өкімімен Бинұр Мұратұлы Жәленов Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды".

Бинур Жаленов 1993 жылғы 19 қаңтарда Семейде дүниеге келген.

Ол Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін 2010–2014 жылдары "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша бітірген. Кейін Нью-Йорк университетінде 2019–2021 жылдары ақпараттық жүйелер магистрі / бизнес әкімшілігі магистрі (MBA) дәрежесін алған. 2022 жылы Кембридж университеті Бизнес мектебінің "Cambridge FinTech and Regulatory Innovation" бағдарламасы бойынша білім алған. "Болашақ" бағдарламасының стипендиаты.

Еңбек жолын ол 2013–2015 жылдары Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің "Электрондық коммерция орталығы" ЖШС-де IT-консультант болып бастаған. Содан кейін:

2015–2018 жылдары "Isker Akparat" ЖШС-де менеджер, даму директоры және бас директордың орынбасары;

2019–2020 жылдары Нью-Йорк университетінің Курант математика институтында зерттеу ассистенті;

2020 жылы IBM IX компаниясында технологиялық стратегия бойынша консультант;

2019–2021 жылдары қашықтықтан Ұлттық банк төрағасының кеңесшісі;

2021–2023 жылдары Ұлттық банктің "Төлем және қаржылық технологияларды дамыту орталығы" АҚ төрағасы;

2023 жылғы 2 ақпанда – 2023 жылғы 8 тамыз аралығында Ұлттық банктің "Қазақстандық банктер аралық есеп айырысу орталығы" РГП директоры;

2023 жылғы 8 тамыз – 2024 жылғы 9 қыркүйек аралығында Ұлттық банктің "Ұлттық төлем корпорациясы" АҚ төрағасы;

2024 жылғы қыркүйектен бастап жаңа тағайындауға дейін – Ұлттық банктің цифрлық трансформация жетекшісі және төрағаның кеңесшісі.

Айта кетейік, 2026 жылғы 20 ақпанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық банктің бұрынғы орынбасары Берік Шолпанкуловты қызметінен босатқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы алғашқы үндеуінде кек алатынын мәлімдеді
14:29, Бүгін
Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы алғашқы үндеуінде кек алатынын мәлімдеді
Тоқаев Ұлттық банктің басшылығына жаңа төрағаны таныстырды
18:30, 04 қыркүйек 2023
Тоқаев Ұлттық банктің басшылығына жаңа төрағаны таныстырды
Мемлекет басшысы Ұлттық банктің жылдық есебін қабылдады
12:31, 13 мамыр 2025
Мемлекет басшысы Ұлттық банктің жылдық есебін қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: