Оқиғалар

Науқасты ауруханаға апара жатқан: Көкшетауда жедел жәрдем көлігі батпаққа батып қалды

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 09:23 Фото: Zakon.kz
Көкшетау қаласында қалалық саяжайлар аумағында науқасты медициналық мекемеге жеткізіп бара жатқан жедел жәрдем көлігі күрделі жол жағдайына тап болды. Қар аралас лайсаң жолда көлік батпаққа батып, өздігінен қозғала алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына жедел түрде Ақмола облысы ТЖД күштері келді. Құтқарушылар жағдайды тез бағалап, сүйрету арқанының көмегімен жедел жәрдем көлігін батпақтан шығарып берді.

"Өрт сөндіру бөлімінің үйлесімді әрі жедел әрекеттерінің арқасында жедел жәрдем көлігі медициналық мекемеге жолын жалғастырып, пациент қажетті көмекті уақытында ала алды. Қиын ауа райы жағдайында құтқару қызметтерінің өзара көмегі мен жеделдігі ерекше маңызды".Ақмола облысы ТЖД

Бұған дейін Жамбыл облысындағы әскери бөлімде қарауыл бастығы қаза тапқанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
