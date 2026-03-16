#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.29
562.92
6.1
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Жамбыл облысындағы әскери бөлімде қарауыл бастығы қаза тапты

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.03.2026 15:44 Фото: Министерство обороны РК
2026 жылғы 16 наурызда әлеуметтік желілерде Жамбыл облысындағы әскери бөлімнің техникалық аумағында атыс болғаны туралы ақпарат тарады. Оқиға салдарынан қарауыл бастығы қаза тапқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметке сәйкес, оқиға 15 наурызда болған. Қарауылдың үшінші бекетінде ведомстволық күзеттің азаматтық қызметкері – атқыш карабиннен абайсызда оқ атып, қарауыл бастығын жаралаған. Ауыр жараланған ол әскери госпитальға жеткізілгенімен, дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады.

Бұл жағдайға қатысты Ішкі істер министрлігінің әскери-тергеу департаменті сотқа дейінгі тергеу басталғанын мәлімдеді.

""Жамбыл облысында әскерилендірілген күзет қызметінің азаматтық қызметкерінің қаза табу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Оқиғаның мән-жайы барлық қажетті тергеу әрекеттері мен процессуалдық шаралар жүргізілгеннен кейін анықталады", – деп хабарлады Ішкі істер министрлігінің Әскери-тергеу департаменті.

Айта кетейік, бұған дейін 12 наурызда Атырау гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінде жоспарлы далалық атыс кезінде мерзімді қызметтегі әскери қызметші жарақат алып, кейін көз жұмғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: