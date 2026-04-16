#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Оқиғалар

Павлодардағы әскери бөлімде атыс болды: бір әскери қызметші қаза тауып, тағы бірі жараланды

16.04.2026 10:24 Фото: Министерство обороны РК
Павлодар қаласындағы әскери бөлімдердің бірінде әскери қызметші қарудан оқ атып, оқиға салдарынан өзі қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Алдын ала деректерге сәйкес, келісімшарт бойынша қызмет ететін әскери қызметші бекітілген қарудан оқ атқан. Нәтижесінде ол оқиға орнында көз жұмды, ал тағы бір келісімшарт әскери қызметшісі жарақат алған.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Жарақат алған әскери қызметшіге медициналық көмек көрсетілуде.

Тергеу барысы ІІМ-нің Әскери-тергеу департаментінің бақылауында.

Еске салайық, биыл наурыз айында Атырау гарнизонының бір әскери бөлімінде мерзімді қызметтегі әскери қызметші де оқ жарақатынан қаза тапқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: