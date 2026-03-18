Оқиғалар

Күйік алған төрт жасар бала арнайы бортпен Таразға жеткізілді

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 18 наурызда ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" борты Жамбыл облысының Қордай ауданынан шұғыл ұшып шықты. Көмек денесінің 20% күйіп кеткен төрт жасар балаға қажет болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство ақпаратына сүйенсек, бастапқыда авиациялық қызметкерлер облыстық орталықтан Қордайға жоғары білікті дәрігерлер бригадасын жеткізді. Кішкентай науқастың жағдайы орнықты болғаннан кейін, оны дереу тасымалдау туралы шешім қабылданды.

"Бала медициналық қызметкерлердің сүйемелдеуімен тікұшақпен Тараз қалалық ауруханасының арнайы бөлімшесіне жедел жеткізілді",- делінген ақпаратта.

Құтқарушылар әуе санитарлық көлігін пайдалану ұзақ әрі ауыр жол бойындағы тасымалдаудан сақтап, балаға барынша қауіпсіз жағдай жасағанын және оны мамандандырылған дәрігерлерге тез жеткізуге мүмкіндік бергенін атап өтті.

Бұған дейін қандастарға 7 млн теңгеге дейін баспана көмегі берілетіндігін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
