#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
537.91
628.87
6.6
Қоғам

Өлім аузындағы зейнеткер Ақтоғай ауданынан Павлодарға тікұшақпен шұғыл жеткізілді

Тікұшақ, зейнеткер, Ақтоғай ауданы, Павлодар , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 21:50 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
ҚР ТЖМ "Қазавиақұтқару" экипажы шұғыл медициналық рейс орындап, 1959 жылы туған зейнеткерді арнайы медициналық көмек алу үшін Ақтоғай ауданынан Павлодарға жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құзырлы ведомство атап өткендей, ер адамға өкпе артериясының тромбоэмболиясы диагнозы қойылған.

"Ұшу кезінде науқастың жағдайы дәрігерлердің тұрақты бақылауында болды. Ол Павлодардағы медицина қызметкерлеріне тапсырылғанға дейін оның жағдайы үздіксіз қадағауда болды. Операцияны тәжірибелі экипаж мүшелері — Саукинбек Керім, Әсілхан Азамат және Шахабаев Дәурен орындады. Команданың үйлесімді іс-қимылдары ер адамды тез және қауіпсіз жеткізуге мүмкіндік берді", делінген хабарламада.

Бұған дейін жаңа туған шақалақ шұғыл түрде тікұшақпен Екібастұздан Павлодарға жеткізілгені хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Тұман, найзағай, қатты жел". Сенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Қоғам
22:50, Бүгін
"Тұман, найзағай, қатты жел". Сенбіде еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
АЭС атауын таңдау жөніндегі конкурстық комиссияның ережесі мен құрамы бекітілді
Қоғам
20:44, Бүгін
АЭС атауын таңдау жөніндегі конкурстық комиссияның ережесі мен құрамы бекітілді
Алматыда күн суыта бастайды: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Қоғам
17:56, Бүгін
Алматыда күн суыта бастайды: бір аптаға арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: