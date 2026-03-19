Оңтүстікте 500 теңге үшін екі бауыр соққыға жығылды
Әлеуметтік желідегі жарияланымға сәйкес, 16 және 30 жастағы екі бауырды бір топ жігіт ұрған. Оқиғаның себебі – жарамсыз 500 теңгелік банкнота. Сондай-ақ шабуылдаушылар дүкеннің мүлкін бүлдіріп, кейбір тауарларды ұрлағаны айтылған.
Оқиғадан кейін зардап шеккендерге ауруханада қорқыту мақсатында барған адамдар туралы да хабарланған.
Zakon.kz тілшісінің сауалына Туркістан облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі былай деп нақтылады: аудан орталығындағы бір дүкенде болған жанжал туралы хабарлама полицияға 2026 жылғы 12 наурызда түскен.
"Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел іздестіру шаралары барысында оқиғаға қатысушылар анықталып, полиция бөлімшесіне жеткізілді. Қазіргі уақытта алдын ала тергеу топпен жасалған бұзақылық әрекетке қатысты жүргізілуде", – деп хабарлады Туркістан облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Белгілі болғандай, екі күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына жеткізілген.
Қазір жан-жақты және әділ тергеуді қамтамасыз етуге бағытталған процессуалдық шаралар кешені жүргізілуде.
Тергеу мүддесіне қатысты басқа ақпарат Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды.
Қорытынды бөлімде тәртіп сақшылары кез келген қоғамдық тәртіпті бұзу, зорлық-зомбылық қолдану немесе оны қолдану қаупімен байланысты әрекеттер үшін жеті жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы барын ескертті.
