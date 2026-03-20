#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
482.32
553.37
5.63
Оқиғалар

Ақтөбеде дүкеннен 15 миллион теңгенің телефондарын ұрлап кеткен

20.03.2026 12:00
Ақтөбе қаласында белгісіз ер адам дүкеннен жалпы құны шамамен 15 миллион теңге болатын 18 ұялы телефонды ұрлап кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның бұл әрекеті бейнебақылау камераларына түсіп қалған. "Almaty.tv" телеарнасының мәліметіне сүйенсек, кадрларда ер адамның дүкеннің кіреберіс есігінің әйнегін балғамен сындырып, еш кедергісіз ішке кіргені көрінеді.

Ұры өте жылдам әрі суыққанды әрекет еткен. Алайда ол ұрланған заттарды сатпақ болған сәтінде қолға түсті.

"Жүргізілген тергеу амалдарының нәтижесінде барлық ұрланған ұялы телефондар тәркіленді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды". Ақтөбе облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі

Бұған дейін Алматы тұрғыны терроризмге қатысқаны үшін 8 жылға сотталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: