Қарағандыда жарты миллион теңгенің мопедін ұрлап кеткен жасөспірім ұсталды
Фото: unsplash
Қарағанды қаласының аулаларының бірінде белгісіз адам қолайлы сәтті пайдаланып, қараусыз қалған мопедті айдап кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жәбірленушінің айтуынша, екі дөңгелекті көлік құралының құны 500 мың теңге тұрады.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Қазыбек би атындағы полиция бөлімінің қызметкерлері күдіктіні анықтап, ұстады. Ол осы қалада тұратын 14 жастағы жасөспірім болып шықты.
Жасөспірім өз кінәсін толық мойындады, ал ұрланған мопед заңды иесіне қайтарылды.
Қазіргі уақытта барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін Қостанай облысында анасын қорғамақ болған жасөспірім қаза тапқанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
