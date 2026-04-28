Оқиғалар

Қостанай облысында анасын қорғамақ болған жасөспірім қаза тапты

Қостанай облысында анасын қорғамақ болған жасөспірім қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.04.2026 18:42 Сурет: unsplash
Қостанай облысында ауыр қылмыстық оқиға тіркелді. Отбасылық жанжал кезінде ер адам өгей ұлын өлтіріп, әйелін пышақтап жаралаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Tobolinfo басылымының жазуынша, жанжал ерлі-зайыптылар арасында болған. Сол сәтте ұлы анасына араша түсіп, оны қорғауға тырысқан. Аталған дерек бойынша кісі өлтіру және адам өлтіруге оқталу фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалды.

"25 сәуір күні Жітіқара қаласының 37 жастағы тұрғыны пышақ жарақатын алған. Ал оның 15 жастағы ұлы алған ауыр жарақат салдарынан оқиға орнында көз жұмған",- делінген ақпаратта.

Полиция қызметкерлері күдіктіні жедел түрде ұстады. Ол – әйелдің күйеуі, яғни қаза тапқан жасөспірімнің өгей әкесі.

Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Бұған дейін Талдықорғанда асханада болған жанжал қайғылы жағдаймен аяқталғанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Қарағандыда жарты миллион теңгенің мопедін ұрлап кеткен жасөспірім ұсталды
21:38, Бүгін
Қарағандыда жарты миллион теңгенің мопедін ұрлап кеткен жасөспірім ұсталды
Қостанайлық бұрынғы әйелін атып өлтірді
10:45, 20 наурыз 2026
Қостанайлық бұрынғы әйелін атып өлтірді
Қостанай облысында пойыз трактормен соқтығысты: ер адам қаза тапты
11:45, 27 сәуір 2025
Қостанай облысында пойыз трактормен соқтығысты: ер адам қаза тапты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Самоделкина рассказала, чем ей запомнились Олимпиада-2026, помимо соревнований
22:06, Бүгін
Самоделкина рассказала, чем ей запомнились Олимпиада-2026, помимо соревнований
Арман Царукян проведёт пятую схватку в лиге RAF 30 мая - известен соперник
21:34, Бүгін
Арман Царукян проведёт пятую схватку в лиге RAF 30 мая - известен соперник
Синнер раскритиковал организаторов турнира в Мадриде из-за поздних матчей
21:03, Бүгін
Синнер раскритиковал организаторов турнира в Мадриде из-за поздних матчей
Лидер сборной Казахстана объявил об уходе из "Кайрата"
20:37, Бүгін
Лидер сборной Казахстана объявил об уходе из "Кайрата"
