#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
464.86
544.03
6.14
Оқиғалар

Талдықорғанда асханада болған жанжал қайғылы жағдаймен аяқталды

Талдықорғандағы асханалардың бірінде тұрмыстық жанжал соңы қайғылы оқиғаға ұласты: әйел адам пышақ жарақаттарынан көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Талдықорғандағы асханалардың бірінде тұрмыстық жанжал соңы қайғылы оқиғаға ұласты: әйел адам пышақ жарақаттарынан көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақпарат Instagram желісіндегі krisp.tdk парақшасында тараған. Онда шабуыл жасаған ер адамның жәбірленушіге қоғамдық тамақтану орнында бірнеше рет пышақ сұғып, ауыр жарақат салғаны айтылған.

"Ер адам бұған дейін де кісі өлтіру дерегі бойынша жауапқа тартылған. Бұл екінші рет пе? Зардап шеккен әйел ауруханаға жеткізілгенімен, алған жарақаттарынан қайтыс болды", – делінген хабарламада.

Жетісу облысы полиция департаменті аталған дерек бойынша әйелдің қаза тапқанын ресми түрде растады. Қазіргі уақытта "Кісі өлтіру" бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталған.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, қылмысқа тұрмыстық жанжал себеп болған.

"Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді", – деп мәлімдеді полиция.

Бұған дейін Қарағандыда көлік ішінен пышақталған әйелдің мәйіті табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Павлодарда тұрмыстық жанжал адам өлімімен аяқталды
17:20, 22 шілде 2025
Павлодарда тұрмыстық жанжал адам өлімімен аяқталды
Өзбекстанда селфи жасаудың әлегі қайғылы оқиғамен аяқталды
12:01, 10 қаңтар 2025
Өзбекстанда селфи жасаудың әлегі қайғылы оқиғамен аяқталды
Алматыда пышақ жарақатын алған полицей ауруханада көз жұмды
10:46, 11 қаңтар 2025
Алматыда пышақ жарақатын алған полицей ауруханада көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Триллером завершился четвертьфинал "Жетысу" в азиатской Лиги чемпионов по волейболу
15:07, Бүгін
Триллером завершился четвертьфинал "Жетысу" в азиатской Лиги чемпионов по волейболу
Казахстанские волейболисты остались без наград пляжных Азиатских игр в Китае
14:30, Бүгін
Казахстанские волейболисты остались без наград пляжных Азиатских игр в Китае
Масудов заявил о дефиците игроков после матча с "Женисом" в КПЛ
14:11, Бүгін
Масудов заявил о дефиците игроков после матча с "Женисом" в КПЛ
Казахстанский футболист забил гол в матче европейского чемпионата
13:51, Бүгін
Казахстанский футболист забил гол в матче европейского чемпионата
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: