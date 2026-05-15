Қоғам

Степногорскіде шатырдан құрал алмақ болған егде жастағы ер адам қаза тапты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.05.2026 22:59 Фото: primeminister.kz
Степногорскідегі өндірістік нысандардың бірінде қайғылы жағдай болды. 61 жастағы ер адам биіктен құлап, көз жұмды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға туралы ақпарат әуеліде әлеуметтік желілерде тарады. Куәгерлердің айтуынша, ер адам шатырда жатқан балғаны алмақ болған сәтте басымен төмен қарай құлаған.

"Ер адамды аман алып қалу мүмкін болмады. Алған жарақаттары ауыр", – делінген nayza_kokshe  жазбасында.

Оқиғаны Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі ресми түрде растады.

"Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр", – деп қысқаша түсініктеме берді Ақмола облысы полиция департаментінің өкілдері Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 15 мамырда.

Жағдайға қатысты өңірлік Еңбек инспекциясы департаменті де пікір білдірді. Ведомство мәліметінше, әзірше жұмыс берушіден жазатайым оқиға туралы ресми хабарлама түспеген.

Қазір инспекторлар оқиғаның құқықтық мәртебесін анықтау үшін мән-жайды тексеруге кірісті.

Айдос Қали
