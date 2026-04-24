#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Қарағандыда көлік ішінен пышақталған әйелдің мәйіті табылды

24.04.2026 19:43 Фото: unsplash
22 сәуір күні Қарағандыда жантүршігерлік қылмыс болды. Төлепов көшесінде автокөліктің салонынан 34 жастағы әйелдің пышақ жарақаттарымен мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаға қатысты өңірлік Полиция департаментінің баспасөз қызметі пікір білдірді. Құқық қорғау органдарының мәліметінше, бұл факті бойынша "Адам өлтіру" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды.

"Жедел-іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері 35 жастағы күдіктіні анықтап, ұстады. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды", – деп мәлімдеді ведомство өкілдері 2026 жылғы 24 сәуірде.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полицияның мәліметінше, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Бұған дейін Павлодар облысында ферроқорытпа зауытынан Ақсу қаласына қарай бірнеше шақырым жерден әйелдің мәйіті табылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: