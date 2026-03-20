Алматы тұрғыны терроризмге қатысқаны үшін 8 жылға сотталды – ҰҚК деректері
2026 жылдың басынан бері Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризм мен экстремизмге қатысты 17 адамға үкім шығарғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
2026 жылғы 20 наурызда Комитет кейбір мәліметтермен есеп жариялады.
Оған сәйкес, Алматы тұрғыны 2017 жылы халықаралық террористік ұйымдардың қатарында соғысу үшін шетелге кеткен.
"2025 жылы шетелдік серіктестермен бірлескен іс-шаралар аясында ол шетелде ұсталып, Қазақстанға жеткізілді. Террористік қызметке қатысқаны үшін сот оны 8 жылға бас бостандығынан айырды", – деп хабарлады ҰҚК РК баспасөз қызметі.
Тағы бір азамат, Көкшетау тұрғыны, 2013 жылы шетелге кеткен.
Ведомство мәліметінше, ол интернетте терроризм және діни экстремизм идеяларын насихаттаған.
"ҰҚК мен шетелдік арнайы қызметтің бірлескен операциясы нәтижесінде ол ұсталып, елге жеткізілді", – делінген хабарламада.
Еске салсақ, 19 наурызда ҰҚК елден стратегиялық ресурстардың заңсыз шығарылуын тоқтатқанын хабарлаған еді.
