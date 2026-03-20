Қоғам

Алматы тұрғыны терроризмге қатысқаны үшін 8 жылға сотталды – ҰҚК деректері

20.03.2026 10:38 Фото: Zakon.kz
2026 жылдың басынан бері Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті терроризм мен экстремизмге қатысты 17 адамға үкім шығарғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

2026 жылғы 20 наурызда Комитет кейбір мәліметтермен есеп жариялады.

Оған сәйкес, Алматы тұрғыны 2017 жылы халықаралық террористік ұйымдардың қатарында соғысу үшін шетелге кеткен.

"2025 жылы шетелдік серіктестермен бірлескен іс-шаралар аясында ол шетелде ұсталып, Қазақстанға жеткізілді. Террористік қызметке қатысқаны үшін сот оны 8 жылға бас бостандығынан айырды", – деп хабарлады ҰҚК РК баспасөз қызметі.

Тағы бір азамат, Көкшетау тұрғыны, 2013 жылы шетелге кеткен.

Ведомство мәліметінше, ол интернетте терроризм және діни экстремизм идеяларын насихаттаған.

"ҰҚК мен шетелдік арнайы қызметтің бірлескен операциясы нәтижесінде ол ұсталып, елге жеткізілді", – делінген хабарламада.

Еске салсақ, 19 наурызда ҰҚК елден стратегиялық ресурстардың заңсыз шығарылуын тоқтатқанын хабарлаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Денсаулық сақтау дамуының тұжырымдамасын жүзеге асыру 2029 жылға дейін ұзартылды
ҰҚК "Проблемалық кредиттер қоры" АҚ басқармасының бұрынғы төрағасын ұстады
Сирияда террористер қатарында болған екі қазақстандық сотталды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
World Boxing Головкина поставил жёсткие условия перед Россией
Сенсационный разгром устроил ВК "Алматы" в женской Национальной лиге по волейболу
Аким посетил строительный объект стадиона "Шахтёр" в Караганде
Чемпионат мира по фристайлу: Казахстан добился грандиозного успеха в лыжной акробатике
