ҰҚК масштабты операция жүргізді: Қазақстанның аймақтарынан жүздеген қару-жарақ тәркіленді
Сурет: gov.kz
2026 жылдың басынан бастап Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) полиция органдары және прокуратураның үйлестігімен елдің әр өңірінде қарудың заңсыз айналымын тоқтату мақсатында бірқатар жедел-іздестіру іс-шараларын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҰҚК деректері бойынша, 2026 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша операциялар барысында 118 бірлік қару-жарақ тәркіленді. Олардың ішінде: 6 дана "Калашников" автоматы, 83 мылтық, 29 тапанша, сондай-ақ 15 граната және 859 оқ-дәрі бар.
Аталған фактілер бойынша қазір де жедел-тергеу іс-шаралары жүргізілуде.
Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
"Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр", – делінген ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Еске салсақ, бұған дейін Қырғызстанда ықпалды Қолбаев ұйымдасқан қылмыстық тобының миналар мен қарудан тұратын жасырын қоймасы табылғаны белгілі болған.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript