#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
481.54
553.24
5.93
Оқиғалар

ҰҚК масштабты операция жүргізді: Қазақстанның аймақтарынан жүздеген қару-жарақ тәркіленді

2026 жылдың басынан бастап Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) полиция органдары және прокуратураның үйлестігімен елдің әр өңірінде қарудың заңсыз айналымын тоқтату мақсатында бірқатар жедел-іздестіру іс-шараларын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 11:41 Сурет: gov.kz
2026 жылдың басынан бастап Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) полиция органдары және прокуратураның үйлестігімен елдің әр өңірінде қарудың заңсыз айналымын тоқтату мақсатында бірқатар жедел-іздестіру іс-шараларын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҰҚК деректері бойынша, 2026 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша операциялар барысында 118 бірлік қару-жарақ тәркіленді. Олардың ішінде: 6 дана "Калашников" автоматы, 83 мылтық, 29 тапанша, сондай-ақ 15 граната және 859 оқ-дәрі бар.

Аталған фактілер бойынша қазір де жедел-тергеу іс-шаралары жүргізілуде.

Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

"Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр", – делінген ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Еске салсақ, бұған дейін Қырғызстанда ықпалды Қолбаев ұйымдасқан қылмыстық тобының миналар мен қарудан тұратын жасырын қоймасы табылғаны белгілі болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: