Оқиғалар

Атырау облысындағы отбасы қазасы: іс бойынша жаңа бап қосылды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 14:57 Фото: pexels
Атырау облысында бір отбасының қаза табуына қатысты қылмыстық іс бойынша айыптау баптары кеңейтілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық прокуратураның мәліметінше, бұған дейін іс ҚР Қылмыстық кодексінің 99-бабы 2-бөлігі 1-тармағы (екі және одан да көп адамды өлтіру) және 188-бабы 2-бөлігі (ұрлық) бойынша тергеліп келген. Қазіргі уақытта қосымша 190-бап (алаяқтық) бойынша жеке қылмыстық іс тіркелді.

Тергеу деректеріне сәйкес, бұл мал сату және жәбірленушілердің мүлкін иемдену фактілеріне байланысты.

Сонымен қатар, күдікті Ақбаян Мұқанғалиева сот санкциясымен стационарлық сот-психологиялық-психиатриялық сараптама жүргізу үшін арнайы медициналық мекемеге орналастырылды. Қазіргі кезеңде оның әрекеттеріне түпкілікті құқықтық баға берілген жоқ.

Прокуратура өкілдерінің мәлімдеуінше, күдіктілердің әрекеттеріне түпкілікті құқықтық баға барлық сараптамалардың қорытындысы алынғаннан кейін және іс бойынша мән-жайлар толық анықталған соң беріледі. Тергеудің аяқталу мерзімі жүргізілетін тергеу әрекеттерінің көлеміне байланысты болады.

Қадағалау органы азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерін жария етуге жол берілмейтінін еске салды.

Бұған дейін Ішкі істер министрлігінде Атырау облысы Жаңгелдин ауылында болған резонанстық отбасы қазасы бойынша тергеу қандай Қылмыстық кодекс баптары бойынша жүргізіліп жатқаны хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырау облысында отбасының өлімі: ІІМ жаңа мәліметтерді жариялады
20:35, 17 наурыз 2026
Атырау облысында отбасының өлімі: ІІМ жаңа мәліметтерді жариялады
Атырау облысындағы отбасы өлімі: қаза тапқандардың қызы да күдікті деп танылды
14:07, 25 ақпан 2026
Атырау облысындағы отбасы өлімі: қаза тапқандардың қызы да күдікті деп танылды
Атырау облысындағы трагедия: полиция қылмыстық іс қозғады
22:28, 30 мамыр 2025
Атырау облысындағы трагедия: полиция қылмыстық іс қозғады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
16:59, Бүгін
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
16:43, Бүгін
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
16:01, Бүгін
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
15:10, Бүгін
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
