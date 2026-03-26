Ақтауда есірткі қылмысы анықталды
Фото: Zakon.kz
11 наурызда Маңғыстау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері Ақтау қаласында жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізді.
Іс-шара барысында шетел азаматы ұсталды.
Тінту және тексеру кезінде одан синтетикалық есірткі заты — мефедрон (30 грамм) тәркіленіп, сондай-ақ ұялы телефондар айғақ зат ретінде алынды.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Күдікті уақытша ұстау изоляторына (УҰИ) қамалып, қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.
Тергеу мүддесіне сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.
