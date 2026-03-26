#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Оқиғалар

Алматыдағы арнайы ХҚКО қызметкерлері 18 жүк көлігін заңсыз тіркеді: 164 млн теңге шығын келтірілді

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 15:27 Фото: Zakon.kz
Алматыдағы арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері жүк көліктерін заңсыз тіркеу фактісі бойынша сотталды.

Қалалық прокуратура 26 наурыз 2026 жылы іс бойынша толық мәлімет берді.

"Тергеу барысында 2023 жылы бес қызметкер жалған құжаттар арқылы 18 жүк көлігін заңсыз тіркегені анықталды. Көліктердің нақты шығу жылы бұрмаланып, мемлекет бюджеті бастапқы тіркеу төлемінен 164 миллион теңге көлемінде табысынан айырылды", – делінген хабарламада.

Тергеу кезінде мемлекетке келтірілген залал толық өтелді.

Сот үкімімен айыпталушылар кінәлі деп танылып, әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Еске салсақ, 2025 жылдың соңында Алматыда тағы бір жағдай тіркелген: арнайы халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлерінің көмегімен бірнеше адам үш жыл бойы көліктерді тіркеп, бастапқы тіркеу төлемін төлемеген. Сол іс мемлекетке 1,2 миллиард теңге шығын әкелген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте ХҚКО қызметкері тұрғындардың 180 миллион теңгесін алдап алған
12:23, 30 қыркүйек 2024
30 тамызда ХҚО және арнайы ХҚКО жұмыс істей ме
13:29, 28 тамыз 2024
Мереке күндері ХҚО және арнайы ХҚКО қалай жұмыс істейді
11:24, 04 шілде 2025
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шайба Михайлиса помогла "Металлургу" разгромить "Сибирь" в плей-офф КХЛ
21:31, Бүгін
Определился первый финалист чемпионата Казахстана по хоккею
21:15, Бүгін
Видео короткой программы Диаса Жиренбаева на чемпионате мира-2026
20:38, Бүгін
Казахстанский фигурист не смог отобраться в произвольную программу на ЧМ-2026
20:31, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: