Оралда полицейлер 2 млн теңгенің пәтер ұрлығын ашты
Жедел-іздестіру шаралары барысында 46 жастағы күдікті анықталды. Ол пәтер иелері үйде жоқ кезде кілтті үйлестіру арқылы үйге кіргені белгілі болды.
Оның қозғалысы ЖБО бейнебақылау камераларына тіркелген. Ұсталған кезде ер адамнан пәтерге кіруге арналған құралдар, соның ішінде кілттер жиынтығы мен домофон кілті тәркіленді. Осы уақытқа дейін ол ұрланған мүлікті сатып үлгерген.
Белгілі болғандай, күдікті өте ұқыпты әрекет еткен: үйді шашпаған, ұрлықтан кейін есікті жауып, пәтерден байқатпай шығып кеткен.
Сондай-ақ ұрланған заттарды сатып алған болуы мүмкін әйел де анықталды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр.
Полиция қызметкерлері күдіктінің басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғын тексеруде.