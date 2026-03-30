Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев "Батыс" өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысын қызметінен босатты

Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Шұбайұлы Артықов «Батыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 09:09 Сурет: gov.kz
Бүгін, 2026 жылғы 30 наурызда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Батыс өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысын қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі жариялады.

"Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Шұбайұлы Артықов «Батыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылды", – делінген ресми хабарламада.

Бауыржан Артықов 1973 жылғы 4 тамызда Шымкент облысы, Сайрам ауданы Самсоновка ауылында дүниеге келген.

1991 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданындағы №24 орта мектепті тәмамдаған.

Білімі:

1993 жылы ҚР Қарулы Күштерінің кіші офицерлер курстары (мотоатқыш әскерлерінің офицері);

1994 жылы Алматы жоғары жалпыәскери командалық училищесі;

2006 жылы "Қайнар" университеті (педагогика және психология);

2008 жылы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті (әскери және әкімшілік басқару);

2019 жылы Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті (әскери іс саласындағы стратегиялық менеджмент).

1991–1993 жылдары мерзімді әскери қызметін өткерген.

Қызмет жолында взвод командирінен бастап Әуе-десант әскерлері қолбасшысының бірінші орынбасары – штаб бастығына дейінгі лауазымдарды атқарған.

2023 жылғы ақпаннан 2024 жылғы ақпанға дейін Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыстары департаментінің бастығы болды.

2024 жылғы 5 ақпанда Мемлекет басшысының өкімімен Батыс өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Ресейдегі қазақстандықтар қатысқан төбелестің жаңа мән-жайлары белгілі болды
Тоқаев "Астана" өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің жаңа қолбасшысын тағайындады
"Оңтүстік" өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің жаңа қолбасшысы тағайындалды
Сборная Казахстана разгромила команду Узбекистана в решающем матче отбора на Кубок Азии
Чемпион Казахстана не сумел защитить звание победителя Евролиги
В Казахстане решили транслировать чемпионат Азии по боксу, но с ограничениями
Появились неприятные новости для лучшей парницы Казахстана перед Кубком Билли Джин Кинг
