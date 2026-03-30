Оқиғалар

ШҚО-да полицейлер қылмыстық әрекеттің жолын кесті

Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Үлкен Нарын ауданында "жай ғана көмек сұрау" ретінде басталған қылмыстың жолын кесті., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 13:08 Сурет: ҚР ІІМ
Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Үлкен Нарын ауданында "жай ғана көмек сұрау" ретінде басталған қылмыстың жолын кесті.

Ақпан айының соңында 25 жастағы екі азамат танысының жұмыс орнына келіп, "қаржылай қолдау қажет" деген сылтаумен оны 30 мың теңге беруге көндірген.

Алайда көп ұзамай олардың бірі тағы 170 000 теңге талап етіп, әрекеттерін ашық бопсалауға ұластырған. Осылайша, заңсыз талап етілген қаражаттың жалпы сомасы 200 000 теңгені құрады. Қауіпті сезген жәбірленуші дереу полицияға хабарласқан.

Тәртіп сақшылары күдіктілердің жеке басын анықтап, олардың заңсыз алынған қаражатты өз қажеттіліктеріне жұмсап үлгергені белгілі болды.

Қазіргі уақытта аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. ШҚО полиция департаменті бопсалау әрекеттері көбіне "көмек сұрау" түрінде бүркемеленетінін ескертеді.

Қысымға бой алдырмай, хабарламалар мен қоңырауларды тіркеп, құқық қорғау органдарынан көмек сұраңыз. Азаматтардың сақтығы мен полицияның жедел іс-қимылының арқасында қылмыстарды бастапқы кезеңде тоқтатуға мүмкіндік бар.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырауда полиция тұрғындарды тонаған 3 күдіктіні қолға түсірді
12:09, 13 тамыз 2024
Атырауда полиция тұрғындарды тонаған 3 күдіктіні қолға түсірді
Павлодар облысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес нәтижесінде 70 қылмыстың жолы кесілді
13:26, 17 шілде 2025
Павлодар облысында ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес нәтижесінде 70 қылмыстың жолы кесілді
Алматы облысының полициясы қылмыстық топтың мүшесін ұстады
12:55, 22 шілде 2024
Алматы облысының полициясы қылмыстық топтың мүшесін ұстады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
18:12, Бүгін
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
17:59, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
17:47, Бүгін
Янник Синнер рассказал о дальнейших планах после победы в Майами
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
17:16, Бүгін
Гимнастки Казахстана оказались далеки от медалей в первый день этапа Кубка мира
